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Crime

Polícia pede prisão de suspeito de ter matado caminhoneiro em Rondônia

José Batistela, de 70 anos, foi atingido na cabeça quando deixava posto de combustível na BR-364, em Rondônia

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 22:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 22:56
Willians Maciel Dias, de 32 anos, conhecido como Javali, é apontado pela Polícia Civil de Rondônia como o responsável por jogar a pedra em direção ao caminhão de José Batistela, de 70 Crédito: Polícia Civil | Divulgação
A Polícia Civil de Rondônia identificou o principal suspeito de ter matado com uma pedrada o caminhoneiro José Batistela, de 70 anos, em um posto de combustível na BR-364, em Vilhena, no leste do Estado, na quarta-feira, 30. Willians Maciel Dias, de 32, conhecido como Javali, teve a prisão preventiva pedida.
Segundo a polícia, Javali é morador de Vilhena e seu carro, um Volkswagen Gol preto, foi apreendido. Os investigadores divulgaram uma foto do suspeito.
Na semana passada, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, chegou a afirmar, em entrevista coletiva em Brasília, que o principal suspeito de ter cometido o crime havia sido preso, mas a informação foi negada posteriomente pelas Polícia Civil e Federal. Nenhum envolvido no caso foi detido até o momento.
Batistela foi atingido quando deixava o posto. A pedra atravessou o para-brisa do veículo e acertou a cabeça da vítima. No momento do ataque, a rodovia não tinha pontos de bloqueios em apoio à paralisação dos caminhoneiros, mas havia protestos na região.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local o caminhoneiro já estava morto. Batistela era morador de Jaru, a cerca de 400 quilômetros de Vilhena.
O caso foi a segunda morte durante a greve dos caminhoneiros. No dia 24, um homem morreu atropelado na MG-010, em Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas Gerais, em um ponto de manifestação de grevistas.

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