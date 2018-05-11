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Miliciano

Polícia negocia delação premiada de envolvido em morte de Marielle

Orlando de Curicia está preso em Bangu sob acusação de chefiar milícia na Zona Oeste

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 20:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 20:36
Marielle Franco Crédito: Reprodução/Instagram
Envolvido por uma testemunha nas mortes da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, o miliciano Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando de Curicia, está negociando um acordo de delação premiada com a Polícia Civil e com o Ministério Público do Rio de Janeiro.
Orlando está preso na penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), sob acusação de chefiar uma milícia na Zona Oeste do Rio.
Como O GLOBO revelou na última terça-feira (8), um homem que trabalhou para um dos mais violentos grupos paramilitares do Rio procurou a polícia para contar, em troca de proteção, que o vereador Marcello Siciliano (PHS) e Orlando Oliveira de Araújo queriam a morte de Marielle, assassinada no dia 14 de março, no Estácio.

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