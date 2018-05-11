Polícia negocia delação premiada de envolvido em morte de Marielle

Marielle Franco Crédito: Reprodução/Instagram

Envolvido por uma testemunha nas mortes da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, o miliciano Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando de Curicia, está negociando um acordo de delação premiada com a Polícia Civil e com o Ministério Público do Rio de Janeiro.

Orlando está preso na penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), sob acusação de chefiar uma milícia na Zona Oeste do Rio.