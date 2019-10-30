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Nenhum PM ferido

Polícia Militar mata ao menos 17 suspeitos de tráfico em Manaus

Suspeitos foram mortos em suposta ação contra o tráfico de drogas na madrugada desta quarta (30)

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 11:12
Corpos de suspeitos de tráfico aguardam perícia no IML de Manaus Crédito: Divulgação
A Polícia Militar matou 17 suspeitos na madrugada desta quarta-feira (30) em Manaus, em suposta ação contra o tráfico de drogas. Nenhum policial se feriu.

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De acordo com a versão oficial, policiais interceptaram traficantes que se preparavam para tomar uma boca de fumo no bairro Crespo, na zona sul da cidade. Eles teriam reagido a tiros à abordagem.
A ação contou com homens das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), considerada a unidade mais violenta da polícia amazonense, e da Força Tática. Sempre segundo o relato oficial, foram apreendidas 17 armas de fogo.
Manaus é rota do tráfico de cocaína do rio Solimões, que passa pela Colômbia e Peru. A disputa pelo controle tem envolvido as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN), que recentemente se dividiu em dois grupos.

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