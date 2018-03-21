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Sigilo absoluto

Polícia mantém silêncio sobre caso Marielle Franco

Delegado disse que a tática adotada é para não prejudicar as investigações

Publicado em 21 de Março de 2018 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 16:40
Marielle Franco, vereadora assassinada na última quarta-feira (14) no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram
As equipes da Divisão de Homicídios (DH), na Barra da Tijuca, que investigam o assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, adotaram a tática do silêncio para não prejudicar as investigações. O delegado Fábio Cardoso disse que os trabalhos estão em andamento e sob sigilo total.
O delegado não quis confirmar se novos depoimentos serão colhidos nesta quarta-feira (21). Ele deixou a unidade pouco depois do meio-dia, numa viatura policial acompanhada de outro carro, provavelmente para uma diligência, mas preferiu não dar entrevista.
 
Na terça-feira (20), equipes da DH colheram depoimentos da viúva de Marielle, a arquiteta Mônica Tereza Benício, e de uma assessora do PSOL, partido da parlamentar. As duas chegaram à delegacia por volta das 11h e só saíram depois das 18h, sem falar com a imprensa.
O deputado estadual Marcelo Freixo, do mesmo partido da vereadora, também compareceu à DH nesta terça-feira, mas disse que era apenas para prestar solidariedade às duas mulheres que estavam sendo ouvidas. Porém, se colocou à disposição da polícia para colaborar com o que for necessário para esclarecer o crime.
Marielle e Anderson foram mortos na noite da quarta-feira da semana passada, quando passavam pelo Estácio, depois da parlamentar ter participado de um evento na Lapa. Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro em que estavam foi seguido até o local do crime por dois veículos.

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