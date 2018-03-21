Polícia mantém silêncio sobre caso Marielle Franco

Marielle Franco, vereadora assassinada na última quarta-feira (14) no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

As equipes da Divisão de Homicídios (DH), na Barra da Tijuca, que investigam o assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, adotaram a tática do silêncio para não prejudicar as investigações. O delegado Fábio Cardoso disse que os trabalhos estão em andamento e sob sigilo total.

O delegado não quis confirmar se novos depoimentos serão colhidos nesta quarta-feira (21). Ele deixou a unidade pouco depois do meio-dia, numa viatura policial acompanhada de outro carro, provavelmente para uma diligência, mas preferiu não dar entrevista.





Na terça-feira (20), equipes da DH colheram depoimentos da viúva de Marielle, a arquiteta Mônica Tereza Benício, e de uma assessora do PSOL, partido da parlamentar. As duas chegaram à delegacia por volta das 11h e só saíram depois das 18h, sem falar com a imprensa.

O deputado estadual Marcelo Freixo, do mesmo partido da vereadora, também compareceu à DH nesta terça-feira, mas disse que era apenas para prestar solidariedade às duas mulheres que estavam sendo ouvidas. Porém, se colocou à disposição da polícia para colaborar com o que for necessário para esclarecer o crime.