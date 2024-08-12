Polícia localiza criança de 2 anos desaparecida com apoio de ferramenta de redes sociais

A 12ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Ceará localizou nesta sexta-feira (9) com a ajuda de uma ferramenta desenvolvida pela Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, uma menina de dois anos que estava desaparecida em Fortaleza.

O Protocolo Amber Alerts, que usa as redes sociais para divulgar imagens de crianças desaparecidas, foi adotado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em agosto de 2023 para reforçar a busca de menores nessa situação.

Amber Alerts, protocolo desenvolvido pela Meta, já ajudou a achar 3 crianças no Ceará Crédito: Divulgação

A menina estava desaparecida desde quinta-feira (8), quando foi levada pela mãe, que sofre de problemas psiquiátricos. A criança foi deixada sem alimentos e não tinha paradeiro conhecido. O Protocolo Amber Alerts foi, então, acionado. Um homem recebeu a foto da menina em sua rede social, a reconheceu e avisou aos policiais, que conseguiram resgatar a criança. Outras duas crianças já tinham sido encontradas com ajuda da tecnologia no Ceará.

A ferramenta é usada sempre que a ocorrência policial se enquadra nos requisitos do Amber Alerts: a vítima deve ser criança ou adolescente, ter desaparecido em circunstâncias suspeitas e estar correndo risco de lesão corporal.