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No Ceará

Polícia localiza criança de 2 anos desaparecida com apoio de ferramenta de redes sociais

Protocolo Amber Alerts, que usa as redes sociais para divulgar imagens de crianças desaparecida, foi adotado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em agosto de 2023
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2024 às 09:39

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 09:39

A 12ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Ceará localizou nesta sexta-feira (9) com a ajuda de uma ferramenta desenvolvida pela Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, uma menina de dois anos que estava desaparecida em Fortaleza.
O Protocolo Amber Alerts, que usa as redes sociais para divulgar imagens de crianças desaparecidas, foi adotado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em agosto de 2023 para reforçar a busca de menores nessa situação.
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais
Amber Alerts, protocolo desenvolvido pela Meta, já ajudou a achar 3 crianças no Ceará Crédito: Divulgação
A menina estava desaparecida desde quinta-feira (8), quando foi levada pela mãe, que sofre de problemas psiquiátricos. A criança foi deixada sem alimentos e não tinha paradeiro conhecido. O Protocolo Amber Alerts foi, então, acionado. Um homem recebeu a foto da menina em sua rede social, a reconheceu e avisou aos policiais, que conseguiram resgatar a criança. Outras duas crianças já tinham sido encontradas com ajuda da tecnologia no Ceará.
A ferramenta é usada sempre que a ocorrência policial se enquadra nos requisitos do Amber Alerts: a vítima deve ser criança ou adolescente, ter desaparecido em circunstâncias suspeitas e estar correndo risco de lesão corporal.
A empresa, então, divulga fotos e descrição das roupas da criança ou adolescente em todos os feeds do Facebook e do Instagram, em um raio de 160 quilômetros do local onde o menor foi visto pela última vez. Até agora, já aderiram ao Amber Alerts Distrito Federal, Minas Gerais, Ceará, Piauí, Acre, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Amapá, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia.

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