Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia investiga possível envenenamento de cães na zona sul de São Paulo
Folha de São Paulo

Polícia investiga possível envenenamento de cães na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de São Paulo investiga duas denúncias de possível envenenamento de animais na Vila Mariana, na zona sul....
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2022 às 09:25

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 09:25

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de São Paulo investiga duas denúncias de possível envenenamento de animais na Vila Mariana, na zona sul.
De acordo com o boletim de ocorrência de um dos casos, dois cães de uma moradora do bairro teriam sido envenenados após uma mulher jogar veneno no quintal da casa. A suspeita foi vista em imagens de câmeras de segurança.
A dona dos cães encontrou uma poça de vomito com sangue no quintal e socorreu os animais.
Os cães foram levados à clínica Life Care, também na Vila Mariana. O laudo, emitido pelo veterinário Darlan Antonio Pinheiro, confirma a intoxicação e indica que os sintomas coincidem com um tipo de veneno contra ratos que causa hemorragia.
Pinheiro afirma que, desde o fim de julho, sua clínica recebeu dez cães com sintomas compatíveis com envenenamento. Quatro deles tiveram diagnóstico confirmado pelo veterinário.
O caso foi registrado no 6º DP (Cambuci) no dia 1º de agosto, mesmo dia em que o diretor de arte Nicholas de Andrade Hannud, 30, prestou queixa no mesmo distrito policial sobre o suposto envenenamento do seu cachorro, Átila.
Segundo Hannud, Átila comeu algo durante um passeio na praça Rosa Alves da Silva. "Íamos lá todos os dias. Moro na esquina da praça", conta. Durante três dias, o animal vomitou e apresentou sangue nas fezes.
"A veterinária disse que ele tinha sintomas de intoxicação por veneno, mas que não era chumbinho, senão teria morrido", afirma.
O laudo veterinário de Átila indica suspeita de intoxicação ou de gastroenterite. Devido à agitação do cachorro, a veterinária não conseguiu fazer outros exames para confirmar a intoxicação, de acordo com Hannud.
Práticas como abusar, maltratar, ferir ou mutilar animais domésticos são consideradas crimes contra o meio ambiente. O responsável, se condenado, está sujeito a multa e prisão de três meses a um ano.
Caso o crime tenha sido cometido contra cão ou gato, a pena sobe para dois a cinco anos, com multa e proibição da guarda de animais. Se o animal morrer, a pena pode aumentar de um sexto a um terço.
A Prefeitura de São Paulo diz que "tomou conhecimento" das denúncias feitas por moradores e que reforçou ações de zeladoria nas praças Rosa Alves da Silva e Ayrton Senna, no Paraíso, além das ruas do entorno citadas em denúncias.
A gestão Ricardo Nunes (MDB) não informou quais foram as ruas citadas ou quantas denúncias já recebeu.
Já a Secretaria da Segurança Pública do estado confirmou que investiga dois casos de suposto envenenamento de cães, ambos registrados no 6º DP.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor
Imagem de destaque
Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar
Imagem de destaque
Mulher em moto atira contra homem em Piúma no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados