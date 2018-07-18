Polícia ignorou denúncia feita por ex-paciente do 'Doutor Bumbum'

O médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, conhecido como "Doutor Bumbum", em vídeo no seu canal no Youtube Crédito: Reprodução

Se a Polícia Civil tivesse investigado uma denúncia recebida 75 dias antes da morte da bancária Lilian Calixto, de 46 anos, a tragédia poderia ter sido evitada. No dia 1º de maio deste ano, uma paciente registrou uma acusação contra o médico Denis Cesar Barros Furtado na 16ª DP (Barra da Tijuca). Uma mulher, que não teve a identidade revelada, desconfiou da conduta do "Doutor Bumbum", como o médico ficou conhecido nas redes, após ser informada que o procedimento agendado seria realizado numa cobertura na Barra da Tijuca, e não no consultório. A paciente desistiu do atendimento e pediu o dinheiro de volta, mas o "Doutor Bumbum" se recusou a devolver os valores.

Mesmo com informações que poderiam indicar um crime  denúncia, detalhes da negociação, valores combinados e já pagos, local em que o atendimento seria feito, além do nome de pessoas envolvidas no caso  o registro de ocorrência número 016-03895/2018 foi suspenso e a investigação parou. Se à época um inquérito tivesse sido instaurado, a morte da bancária poderia ter sido evitada. É o que alerta o advogado criminalista Ary Bergher.

Uma simples consulta na internet com o nome do médico, que está foragido, mostraria que ele sequer tinha autorização do Conselho Regional de Medicina para exercer a profissão no Rio de Janeiro. Diversos vídeos publicados pelo "Doutor Bumbum" nas suas redes sociais também indicam procedimentos suspeitos.

Bergher argumenta que uma investigação sobre a conduta do médico deveria ter sido aberta. O criminalista disse ainda que, na ocasião, o Conselho Regional de Medicina (CRM) deveria ter sido comunicado, para que uma investigação administrativa fosse aberta em relação ao possível exercício ilegal da profissão.

"O caso foi efetivamente registrado e descrito pormenorizadamente. Então, houve uma negligência da polícia. A obrigação era abrir uma diligência, fazer uma investigação e comunicar ao órgão da classe, que, no caso, é o CRM. Hoje ele poderia estar com registro negado", explicou Berher, que complementou: "Uma pessoa faz um registro de ocorrência com a descrição de uma fato que contraria as normas de medicina e que podem gerar uma situação de extrema gravidade, como o falecimento dessa bancária. Isso poderia ter sido evitado".

Por outro lado, o criminalista Breno Melaragno explicou que, neste caso, a abertura de uma investigação sobre o caso fica a critério do delegado de polícia. Ele disse que o fato de realizar esse tipo de procedimento médico dentro de um apartamento pode configurar a segunda parte do artigo 282 (exercício ilegal da profissão), quando são excedidos os limites definidos de atuação da profissão.

Contudo, como o procedimento não ocorreu, a autoridade policial entendeu que não houve crime. Melaragno ressalta ainda que não houve procedimento, morte ou lesão corporal.

"O delegado entendeu que, como o procedimento médico não chegou a acontecer, não configura crime algum. Com essa narrativa (relato da paciente) o delegado poderia investigar se o fato ocorria, mas o entendimento dele foi que, como o procedimento não ocorreu, não houve crime da segunda parte do artigo 282", afirmou o criminalista.

A reportagem do Extra entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil na noite de terça-feira. Foi perguntado o motivo pelo qual as investigações não seguiram adiante após a o registro da ocorrência em Maio, porque o caso foi registrado como fato atípico e se a corregedoria da corporação foi acionada. Além disso, foi questionado por que só após a morte de Lilian Calixto a mulher que fez a denúncia há mais de dois meses foi chamada pela corporação. O Extra ainda tentou contato com a 16º DP (Barra da Tijuca) e com a delegada Adriana Belém.

O órgão respondeu na noite de terça que iria "apurar o caso", mas até às 13h, desta quarta-feira, ainda não havia respondido aos questionamentos.

A DENÚNCIA

A paciente, que não teve a identidade revelada, foi ao endereço do médico, no fim de abril, para fazer uma avaliação antes da intervenção plástica, mas não esperava que o local fosse um imóvel residencial. Apesar disso, marcou um horário com a secretária de Denis para o dia 28 de abril e efetuou o depósito no valor de R$ 17,1 mil. O combinado era de que a bioplastia fosse ser realizada no shopping Downtown. O valor acertado era de R$ 20 mil, conforme consta na ocorrência.

A desconfiança começou quando a secretária pediu para a paciente comprar passagens aéreas para ela e o médico, que moraria em Brasília. Embora tenha estranhado, ela seguiu em frente. Segundo o relato da mulher à polícia, Denis avisou que estaria no Rio até 2 de maio.

A bioplastia de glúteos acabou sendo remarcada para o dia 1º de maio, mas a paciente não encontrou a clínica no prédio comercial. Uma mulher, que se identificou como Doutora Fátima, ligou para ela e disse que o procedimento seria realizado no apartamento. Foi neste momento que ela se recusou e pediu seu dinheiro de volta. A resposta foi que o valor teria que ser cobrado da empresa Biossimetric. No mesmo dia, a paciente registrou ocorrência na delegacia.

MORTE DA BANCÁRIA

A bancária Lilian Calixto, de 46 anos, saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, para realizar um procedimento estético nos glúteos no sábado, dia 14, segundo seu enteado. Após a intervenção plástica na cobertura de Denis, de acordo com a família da vítima, a mulher passou mal e precisou ser atendida no hospital Barra D'or, também na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu.

Após dar entrada no hospital, o quadro clínico de Lilian piorou. Ela passou por quatro paradas cardiorrespiratórias, sendo que na última não respondeu as manobras de ressuscitações. A morte da bancária foi constatada por volta das 1h12 do domingo. Ainda segundo o depoimento, no mesmo dia da internação, o médico recolheu os pertences da paciente (um anel de prata com pedra, uma aliança dourada, um anel de prata, um cordão prata com pingente, uma blusa de manga, uma blusa de alças, um par de tênis e um sutiã) e se retirou do hospital.