Polícia identificou envolvidos na morte de Marielle, diz secretário

O secretário de Segurança Pública do Rio, general Richard Nunes, informou que a Polícia Civil já identificou alguns dos envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 14 março no Rio.
Não podemos ser precipitados. No momento que prende um (criminoso), não prende os demais. Alguns participantes nós temos. Temos que criar uma narrativa consistente com provas cabais que não venham a ser contestadas em juízo. Seria um fracasso que a sociedade não observasse essas pessoas como criminosas e elas não fossem condenadas no tribunal do júri, disse Nunes, em entrevista à Globonews.
Ele garantiu que a milícia está envolvida com o crime e disse acreditar na participação de políticos.
O secretário disse que o crime tem a ver com a atuação política. Não é um crime de ódio. E a milícia, com toda certeza, se não estava no mando do crime em si, está na execução, disse Nunes.
Nunes afirmou que pretende entregar o caso solucionado no final do período da intervenção federal, em 31 de dezembro, conforme determina o decreto assinado em fevereiro pelo presidente Michel Temer.