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Crime

Polícia identificou envolvidos na morte de Marielle, diz secretário

A vereadora Marielle Franco foi assassinada em 14 de março, junto com o motorista Anderson Gomes

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 21:12
A vereadora Marielle Franco foi assassinada em 14 de março, junto com o motorista Anderson Gomes Crédito: Reprodução
O secretário de Segurança Pública do Rio, general Richard Nunes, informou que a Polícia Civil já identificou alguns dos envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 14 março no Rio.
Não podemos ser precipitados. No momento que prende um (criminoso), não prende os demais. Alguns participantes nós temos. Temos que criar uma narrativa consistente com provas cabais que não venham a ser contestadas em juízo. Seria um fracasso que a sociedade não observasse essas pessoas como criminosas e elas não fossem condenadas no tribunal do júri, disse Nunes, em entrevista à Globonews.
Ele garantiu que a milícia está envolvida com o crime e disse acreditar na participação de políticos.
O secretário disse que o crime tem a ver com a atuação política. Não é um crime de ódio. E a milícia, com toda certeza, se não estava no mando do crime em si, está na execução, disse Nunes.
Nunes afirmou que pretende entregar o caso solucionado no final do período da intervenção federal, em 31 de dezembro, conforme determina o decreto assinado em fevereiro pelo presidente Michel Temer.

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