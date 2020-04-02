Polícia identifica homem que fez vídeo falso publicado por Bolsonaro

Um homem de 48 anos, trabalhador autônomo e sem antecedentes criminais é o responsável pelo vídeo que indicava desabastecimento no CeasaMinas, publicado nesta quarta-feira (1º) pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em suas redes sociais.
Ele foi identificado pela Polícia Civil de Minas Gerais, que abriu inquérito para investigar o caso. O homem foi chamado para depor na próxima segunda, em Contagem, cidade onde o vídeo foi gravado.
Bolsonaro apagou o vídeo de suas redes e pediu desculpas por compartilhar a notícia sem verificar sua veracidade. A assessoria do CeasaMinas diz que o abastecimento do local segue normal, mesmo com a crise do novo coronavírus.
O Ceasa tem unidades em seis cidades no estado: Contagem (região metropolitana de Belo Horizonte), Uberlândia, Juiz de Fora, Governador Valadares, Caratinga e Barbacena.
Segundo os delegados do caso, a gravação foi feita no final da manhã do dia 31 de março, horário em que o local começa a esvaziar - o movimento de trabalhadores e mercadorias começa por volta das 2h30.
Mesmo assim, imagens de circuito interno indicam que havia produtos no local, no horário da gravação, mas que o autor do vídeo escolheu um ângulo que aparentasse que estava vazio.
Ele poderá ser indiciado por provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto, conforme previsto no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, segundo a polícia. O inquérito é tratado como prioridade.