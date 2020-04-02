Polícia identifica homem que fez vídeo falso publicado por Bolsonaro

Vídeo compartilhado por Bolsonaro nas redes sociais era falso Crédito: Reprodução

Um homem de 48 anos, trabalhador autônomo e sem antecedentes criminais é o responsável pelo vídeo que indicava desabastecimento no CeasaMinas, publicado nesta quarta-feira (1º) pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em suas redes sociais.

Ele foi identificado pela Polícia Civil de Minas Gerais, que abriu inquérito para investigar o caso. O homem foi chamado para depor na próxima segunda, em Contagem, cidade onde o vídeo foi gravado.

Bolsonaro apagou o vídeo de suas redes e pediu desculpas por compartilhar a notícia sem verificar sua veracidade. A assessoria do CeasaMinas diz que o abastecimento do local segue normal, mesmo com a crise do novo coronavírus.

O Ceasa tem unidades em seis cidades no estado: Contagem (região metropolitana de Belo Horizonte), Uberlândia, Juiz de Fora, Governador Valadares, Caratinga e Barbacena.

Segundo os delegados do caso, a gravação foi feita no final da manhã do dia 31 de março, horário em que o local começa a esvaziar - o movimento de trabalhadores e mercadorias começa por volta das 2h30.

Mesmo assim, imagens de circuito interno indicam que havia produtos no local, no horário da gravação, mas que o autor do vídeo escolheu um ângulo que aparentasse que estava vazio.