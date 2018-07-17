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Operação Swindle

Polícia Federal prende suspeitos de clonarem celulares de ministros

Padilha, Marun e Osmar Terra foram alvos de golpe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 19:30

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 19:30

Polícia Federal [imagem ilustrativa] Crédito: Reprodução
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), a Operação Swindle, que prendeu suspeitos de participarem da clonagem de celulares de ministros do governo federal. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão no Maranhão e no Mato Grosso do Sul expedidos pela Justiça Federal de Brasília.
A operação investiga a participação de criminosos em golpes em aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. Os alvos da Swindle (que significa fraude, em inglês) vão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, estelionato e associação criminosa.
Segundo a PF, o modus operandi do grupo era abrir contas bancárias falsas e usar essas contas para receber dinheiro vindo das fraudes aplicadas nos golpes. Os criminosos desviavam terminais telefônicos e, com isso, conseguiam acessar as contas de WhatsApp de pessoas públicas e se passavam por elas para pedir dinheiros em grupos do aplicativo.
Foi o que aconteceu com pelo menos três ministros: Eliseu Padilha (Casa Civil), Carlos Marun (Secretaria de Governo) e Osmar Terra (que, na época, comandava o Desenvolvimento Social), que tiveram seus celulares clonados em março deste ano. Apesar de eles terem trocado de telefone, amigos dos ministros tiveram prejuízo: três amigos de Osmar Terra fizeram depósitos ao clonador, num valor que chegou a R$ 6 mil.
Marun conseguiu alertar a tempo a sua agenda de contatos, evitando que um amigo depositasse R$ 5 mil na conta do golpista que se passava pelo ministro. Já no caso de Padilha, três pessoas fizeram depósitos ao clonador, mas o valor não foi informado pela Casa Civil.

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