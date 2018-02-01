Polícia Federal prende chefe do Ibama em Mossoró

- Crédito: Divulgação/Ibama ES

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira, 1º, o chefe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Mossoró, região oeste Rio Grande do Norte.

Segundo a PF, o cumprimento do mandado de prisão preventiva faz parte de uma operação denominada Corrupião, que investiga atos de corrupção na unidade do Ibama daquela cidade.

Cerca de dez policiais federais cumpriram dois mandados expedidos pela 10a.Vara da Justiça Federal/RN, sendo um de prisão preventiva contra o acusado e, outro, de busca e apreensão, na sede daquela autarquia federal.

A investigação teve início em outubro de 2017, quando o Ibama recebeu denúncia formulada por um pescador dando conta de que o chefe daquela unidade teria solicitado propina para que ele não fosse autuado durante um processo de fiscalização do órgão.