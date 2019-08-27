Polícia Federal chega à Amazônia

Segundo a PF, "além desse efetivo especialmente deslocado para a operação, todas as Superintendências e Delegacias localizadas na Amazônia Legal estão mobilizadas em tempo integral para identificar e reprimir qualquer ação criminosa na esfera ambiental".

"A PF esclarece, ainda, que em cumprimento a Despacho do Sr. Presidente da República, instaurou inquérito policial para investigar a possível existência de ações premeditadas que teriam ocasionado queimadas e focos de incêndio criminosos na área da Floresta Nacional de Altamira", afirma.