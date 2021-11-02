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Denúncia anônima

Polícia fecha distribuidora com 14 toneladas de alimentos impróprios para consumo em SP

De acordo com a polícia, foram apreendidos cerca de 14.400 kg de alimentos, entre carne de frango, hambúrgueres, linguiças e salsichas, e aproximadamente 22 mil potes de margarina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 nov 2021 às 17:27

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 17:27

Um empresário foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (29), em Carapicuíba (Grande SP), sob a suspeita de comercializar produtos impróprios para consumo em uma distribuidora do bairro Cidade Ariston.
Os agentes foram ao local após receberem uma denúncia anônima. Segundo a nota da polícia, o estabelecimento não seguia os padrões de higiene e refrigeração exigidos por lei. Com apoio da Vigilância Sanitária e do Instituto de Criminalística, foram encontrados produtos impróprios para o consumo.
De acordo com a polícia, foram apreendidos cerca de 14.400 kg de alimentos, entre carne de frango, hambúrgueres, linguiças e salsichas, e aproximadamente 22 mil potes de margarina.

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A distribuidora foi lacrada e o proprietário, preso em flagrante.

Produtos vencidos são nocivos à saúde

Alimentos que estão com a data de validade vencida não devem ser consumidos, mesmo que apresentem um bom aspecto visual.
Além de estarem mais propensos à ação de fungos e bactérias, substâncias dos próprios alimentos começam a se modificar, depois deste período, podendo causar intoxicações.

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