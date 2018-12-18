Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia faz operação de busca em casa espiritual de João de Deus
Goiás

Polícia faz operação de busca em casa espiritual de João de Deus

Objetivo é apreender mídias, como celulares e computadores, e outros eventuais materiais que comprovem a prática de crimes sob investigação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 19:37

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 19:37

João de Deus chega à Casa Dom Inácio Loyola, em Abadiânia Crédito: Agência Brasil
Policiais realizam nesta terça-feira (18) buscas na Casa Dom Inácio de Loyola, espécie de hospital espiritual criado pelo médium João Teixeira de Faria em Abadiânia, no interior de Goiás.
Cerca de 16 policiais chegaram ao local por volta das 14h30 e anunciaram a busca a funcionários da instituição. A operação visa apreender mídias, como celulares e computadores, e outros eventuais materiais que comprovem a prática de crimes sob investigação. O objetivo também é identificar funcionários que possam testemunhar nos inquéritos e conhecer o local onde, segundo as vítimas, ocorriam os abusos. A chegada deixou funcionários apreensivos. Nesta terça (18), o hospital não possuiu atividades agendadas.
O médium é acusado de abusar sexualmente de mulheres que procuravam atendimento na casa dom Inácio. Os casos começaram a se tornar públicos no sábado (8), após 13 supostas vítimas relatarem violações à TV Globo e ao jornal O Globo.
 
Na segunda (10), Aline Sales, 29, contou à reportagem que esteve na casa dom Inácio em 2012, foi levada para um banheiro, posta de costas e que João de Deus colocou a mão dela em seu pênis. Desde então, a força-tarefa montada pelo Ministério Público de Goiás recebeu 506 relatos de supostos abusos cometidos pelo médium. A maioria chegou por email e as denunciantes estão sendo chamadas a prestar depoimentos.
Na última sexta (14), a Justiça decretou a prisão preventiva do médium. Ele ficou escondido num sítio na zona rural de Abadiânia até se entregar na tarde de domingo (16) e ser levado para a prisão em Aparecida de Goiânia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados