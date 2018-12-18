Polícia faz operação de busca em casa espiritual de João de Deus

João de Deus chega à Casa Dom Inácio Loyola, em Abadiânia Crédito: Agência Brasil

Policiais realizam nesta terça-feira (18) buscas na Casa Dom Inácio de Loyola, espécie de hospital espiritual criado pelo médium João Teixeira de Faria em Abadiânia, no interior de Goiás.

Cerca de 16 policiais chegaram ao local por volta das 14h30 e anunciaram a busca a funcionários da instituição. A operação visa apreender mídias, como celulares e computadores, e outros eventuais materiais que comprovem a prática de crimes sob investigação. O objetivo também é identificar funcionários que possam testemunhar nos inquéritos e conhecer o local onde, segundo as vítimas, ocorriam os abusos. A chegada deixou funcionários apreensivos. Nesta terça (18), o hospital não possuiu atividades agendadas.

O médium é acusado de abusar sexualmente de mulheres que procuravam atendimento na casa dom Inácio. Os casos começaram a se tornar públicos no sábado (8), após 13 supostas vítimas relatarem violações à TV Globo e ao jornal O Globo.





Na segunda (10), Aline Sales, 29, contou à reportagem que esteve na casa dom Inácio em 2012, foi levada para um banheiro, posta de costas e que João de Deus colocou a mão dela em seu pênis. Desde então, a força-tarefa montada pelo Ministério Público de Goiás recebeu 506 relatos de supostos abusos cometidos pelo médium. A maioria chegou por email e as denunciantes estão sendo chamadas a prestar depoimentos.