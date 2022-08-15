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Folha de São Paulo

Polícia faz operação contra venda de espaços na 'feirinha da madrugada', no Brás

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana e equipes da Prefeitura de São Paulo fazem na manhã desta segunda-feira (15) uma operação contra ...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 13:33

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 13:33

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana e equipes da Prefeitura de São Paulo fazem na manhã desta segunda-feira (15) uma operação contra as atividades de organizações criminosas que vendem espaço na "feirinha da madrugada", no Brás, região central de São Paulo.
Chamada Hades - Fase 2 pela 1ª Delegacia Seccional da polícia, a operação reúne 48 policiais civis, seis equipes da Guarda Civil Metropolitana, 24 viaturas, equipes da prefeitura e de marcas de produtos que seriam vítimas de fraudes no Brás.
Segundo a polícia, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão em São Paulo e em São Caetano do Sul, na região metropolitana da capital.
A suspeita é de intimidação e violência contra ambulantes. Os suspeitos estariam vendendo espaços divulgando a informação de que têm relações com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).
O Brás e a rua 25 de Março estão entre os maiores mercados e varejistas de falsificações no Brasil e na América Latina, segundo relatório do escritório de representação comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês).
No início deste ano, a região de comércio popular anunciou o lançamento de um selo de certificação para as lojas que não vendem produtos piratas.

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