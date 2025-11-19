Home
>
Brasil
>
Polícia faz operação contra o Comando Vermelho na cidade do Rio

Polícia faz operação contra o Comando Vermelho na cidade do Rio

De acordo com a Polícia Militar, as primeiras ações ocorrem na comunidade da Vila Kennedy, na zona oeste da capital fluminense. Até o momento, foram apreendidos dois fuzis, dois artefatos explosivos e uma pistola

Geovanna Hora

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:40

Policiais durante megaoperação no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro
Policiais durante megaoperação no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

As polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro realizam desde as primeiras horas desta quarta-feira, 19, mais uma etapa da Operação Contenção, contra a expansão do Comando Vermelho na região. De acordo com a Polícia Militar, as primeiras ações ocorrem na comunidade da Vila Kennedy, na zona oeste da capital fluminense. Até o momento, foram apreendidos dois fuzis, dois artefatos explosivos e uma pistola.

Recomendado para você

De acordo com a Polícia Militar, as primeiras ações ocorrem na comunidade da Vila Kennedy, na zona oeste da capital fluminense. Até o momento, foram apreendidos dois fuzis, dois artefatos explosivos e uma pistola

Polícia faz operação contra o Comando Vermelho na cidade do Rio

Criminalistas afirmam não haver uma preocupação genuína em relação à solução dos problemas apresentados; advogado diz ser 'louvável' maior organização do sistema legislativo para combater facções

Aprovação do PL Antifacção é disputa política, não debate técnico, dizem especialistas

Primeiro-ministro criticou estadia no Brasil durante conferência da ONU e afirmou que "todos ficaram contentes em retornar à Alemanha"

Merz devia ter dançado e provado a culinária do Pará, diz Lula sobre premiê alemão

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil não responderam a tentativa de contato da reportagem. Ainda não há informações sobre prisões ou feridos. Também não há a confirmação de quem são os alvos desta quarta-feira.

Na última etapa da Operação Contenção, deflagrada nesta terça-feira, 18, os policiais prenderam 19 pessoas, incluindo um homem conhecido como "Mentor das Barricadas". A defesa dele não foi localizada. O suspeito é apontado como o responsável por fornecer materiais para construção e reforço de barreiras em comunidades dominadas pela facção. A investigação indicou que ele se apresentava como empresário do ramo de reciclagem, mas, na verdade, era o líder do braço financeiro do CV.

Leia mais

Imagem - Suspeito de feminicídio em Guarapari é preso 3h após polícia ser acionada

Suspeito de feminicídio em Guarapari é preso 3h após polícia ser acionada

Imagem - Trem noturno de Vitória a Minas: venda de passagens começa nesta quinta-feira (20)

Trem noturno de Vitória a Minas: venda de passagens começa nesta quinta-feira (20)

Imagem - Black Friday: os melhores protetores solares para comprar em promoção

Black Friday: os melhores protetores solares para comprar em promoção

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais