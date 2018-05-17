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Luz da Infância II

Polícia faz operação contra a pedofilia em 24 estados e no Distrito Federal

A ação foi batizada de 'Luz da Infância II' e mobiliza policiais civis e agentes da Força Nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 10:27

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 10:27

Um suspeito foi preso e um computador apreendido em um apartamento no Maracanã, na Zona Norte do Rio Crédito: Reprodução / TV Globo
A polícia realiza, nesta quinta-feira, uma operação contra a pedofilia. A ação  batizada de "Luz da Infância II"  acontece em 25 estados e é coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. As informações são do "G1". São mais de 500 mandados de busca e apreensão pelo país, que estão sendo cumpridos por mais de 2,6 mil agentes. Quem for pego em posse de conteúdo relacionado à crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes é preso em flagrante.
A Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública identificou os alvos, utilizando elementos coletados na internet, onde havia indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva dos acusados.
No Rio, cerca de 200 agentes da Polícia Civil e da Força Nacional de Segurança cumprem mandados de busca e apreensão em vários pontos do estado. Até 8h, oito pessoas haviam sido presas. Um homem foi detido no Maracanã, bairro da Zona Norte. O computador dele, onde havia fotos de crianças, foi apreendido.
 

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