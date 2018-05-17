Polícia faz operação contra a pedofilia em 24 estados e no Distrito Federal

A polícia realiza, nesta quinta-feira, uma operação contra a pedofilia. A ação  batizada de "Luz da Infância II"  acontece em 25 estados e é coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. As informações são do "G1". São mais de 500 mandados de busca e apreensão pelo país, que estão sendo cumpridos por mais de 2,6 mil agentes. Quem for pego em posse de conteúdo relacionado à crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes é preso em flagrante.