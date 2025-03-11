Polícia encontra sangue no porta-malas de carro de suspeito na morte de Vitória

A Polícia Civil encontrou vestígios de sangue no porta-malas do Toyota Corolla visto nas imediações do ponto de ônibus onde desceu a adolescente Vitória Regina de Sousa, 17, morta em Cajamar, na Grande São Paulo. A informação é de Luiz Carlos do Carmo, diretor do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo).

O veículo pertence a Maicol Antonio Sales dos Santos, preso temporariamente desde a tarde de sábado (8).

Vitória Regina foi assassinada na Região Metropolitana de São Paulo Crédito: Reprodução

As amostras coletadas agora irão passar por processo de desintoxicação para verificar se o sangue era de Vitória. O processo deve demorar de 30 a 40 dias.

Dos três carros apreendidos desde o início das investigações (os outros sendo um Corsa branco e um Yaris prata), o Corolla é o único em que foi achado sangue.

Outras provas contribuem para a suspeita sobre Maicol. Sua mulher, por exemplo, desmente que ele tenha dormido com ela na noite em que Vitória teria sido raptada.

A localização do celular de Maicol também aponta que ele esteve perto de Vitória, disse o delegado.

Gritos e movimentações estranhas foram ouvidas na casa do suspeito. Testemunhas teriam sido ameaçadas por ele durante a investigação da polícia, afirmou Carmo em entrevista coletiva nesta segunda (10).

Isso o torna o principal suspeito, mas não o único, segundo o delegado. Gustavo Vinicius Moraes e Daniel Lucas Pereira também são investigados.

A Polícia pediu a prisão dos três, mas a Justiça só permitiu a de Maicol.

Gustavo é ex-namorado de Vitória e teve diversas contradições em seu depoimento, disse Carmo. Ele teria mentido sobre não estar disponível na hora que a adolescente pediu ajuda para voltar para casa.

Já Daniel, dono do Corsa branco no qual foram achados fios de cabelos no porta-malas, gravou o trajeto de Vitória várias vezes antes de ela desaparecer. Seu celular está apreendido.

A motivação para o crime ainda é desconhecida, mas a principal via de hipótese é vingança passional, afirmou o delegado.

Na noite desta segunda-feira (10), agentes da Polícia Científica programaram uma perícia detalhada em uma residência que pode ter servido como cativeiro para manter a adolescente.

A necessidade dos trabalhos ocorrerem no período noturno é para que o uso do luminol, uma substância que detecta sangue, surta mais efeito.

Um cão também seria utilizado na análise pericial, conforme apuração da Folha de S.Paulo. O animal é treinado para localizar manchas de sangue.

O local que será periciado pertence a um dos suspeitos de envolvimento no caso e está sendo preservado pela polícia.

Vitória desapareceu em Cajamar em 26 de fevereiro, depois de sair do trabalho, às 23h, em um shopping da cidade, onde trabalhava como operadora de caixa.

Ela estava em um ponto de ônibus próximo ao shopping e havia dois homens no local, segundo mensagens que ela enviou para uma amiga. A adolescente também relatou estar com medo.

Por volta da meia-noite, ela avisou à amiga que tinha entrado no ônibus e que apenas um dos homens entrou no coletivo. Ela afirmou depois que estava tranquila e que, quando desceu, esse homem continuou no ônibus.

O relatório de investigação da Polícia Civil sobre a morte de Vitória Regina aponta divergências no depoimento do pai da jovem.

De acordo com o documento, o comportamento de Carlos Alberto de Sousa chamou a atenção dos policiais.

Ele chegou a ser investigado, assim como todos os parentes e amigos próximos da jovem, disse Carmo. Mas os investigadores rapidamente descartaram seu envolvimento com o crime, afirmou o delegado. Por isso, ele nunca chegou a ser considerado suspeito.

O advogado do pai da jovem, Fabio Costa, afirma que ele não tem envolvimento algum com o crime e que esse relatório de investigação é preliminar e a "autoridade policial foi precipitada". O defensor ainda disse que seu cliente não foi ouvido formalmente pela polícia.

Conforme o relatório, ele "estaria apresentando preocupações diversas da esperada no momento delicado desde o desaparecimento de sua filha". Entre elas, estaria um pedido de um terreno ao prefeito.

OS ÚLTIMOS PASSOS DE VITÓRIA, SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO

**26.fev (quarta)**

- Às 23h Vitória sai do trabalho num shopping em Cajamar

- Encontra uma amiga num ponto esperando o primeiro ônibus para voltar para casa. Ela afirma à investigação que Vitória agia de forma estranha e ríspida

- Vitória desce e espera num ponto o outro ônibus, quando percebe a presença de dois homens. Com medo, ela avisa outra amiga por mensagem.

**27.fev (quinta)**

- Por volta da 0h, ela e um dos homens entram juntos no coletivo. Ela tenta pedir uma carona para seu ex-namorado Gustavo, dizendo que o carro de seu pai estava quebrado. Mensagem não é respondida

- Vitória desce em seu ponto e toma uma estrada de barro, sem luz, para sua casa. O homem continua no ônibus

- Perto de casa, no bairro de Ponunduva, testemunhas afirmam que viram outros dois homens seguindo Vitória num Toyota Yaris; por volta do mesmo horário, um carro que estava em posse de Gustavo é visto na vizinhança

**5.mar (quarta)**