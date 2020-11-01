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São Paulo

Polícia encontra mais de uma tonelada de maconha no meio de ração animal em caminhão

Carga era transportada em veículo que saiu do Paraguai e foi interceptado pela polícia no interior de São Paulo

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 10:53
Policiais apreenderam mais de uma tonelada de maconha escondida em meio a carga de ração animal, na manhã deste sábado (31), na região de Americana (127 km de SP)
Policiais apreenderam mais de uma tonelada de maconha escondida em meio a carga de ração animal, na manhã deste sábado (31), na região de Americana (127 km de SP) Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A polícia encontrou mais de uma tonelada de maconha, escondida em uma carga de ração animal, na manhã deste sábado (31), na rodovia Luiz de Queiroz, região de Americana (127 km de SP). O motorista que guiava o caminhão, de 32 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.
Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais ) de Americana investigaram, por cerca de três meses, o transporte de drogas na região. Na última semana, de acordo com a delegacia, investigadores interceptaram a informação de que um caminhão, abastecido com maconha no Paraguai, passaria pela região.
Uma campana foi montada, na altura do km 131 da rodovia, onde o caminhão trator, com semi reboque, placas do Paraná, foi abordado pelos policiais.
Em meio à carga de ração animal, investigadores encontraram 1.205 tijolos de maconha, totalizando 1.192 quilos. A droga, de acordo com a Polícia Civil, tinha como origem a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, reduto da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). O destino da erva, porém, não foi informado.
O caso foi registrado como tráfico de drogas na DIG de Americana.

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