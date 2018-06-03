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Mistério

Polícia do Rio investiga desaparecimento de executivo norueguês

Torkil Prytz Tyvold, que trabalha para a petrolífera Hydro, desapareceu em 25 de maio, em Ipanema, na zona sul do Rio.

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 23:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 23:36
Cartaz com rosto de norueguês desaparecido foi divulgado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o sumiço de um executivo norueguês. Torkil Prytz Tyvold, que trabalha para a petrolífera Hydro, desapareceu em 25 de maio, em Ipanema, na zona sul do Rio.
Segundo a Globonews, um colega de Torkil, também norueguês, informou em depoimento que o executivo tinha viagem marcada para Oslo na noite do desaparecimento. Horas mais tarde, a mulher de Torkil entrou em contato informando que o marido não aparecera e que nem sequer havia embarcado. O colega então foi ao escritório da empresa no Rio, em Botafogo, e, posteriormente, ao apart hotel onde ele se hospedava, em Ipanema. Segundo ele, encontrou malas, documentos e celulares. Funcionários do local informaram que não viam Torkil há horas.
O desaparecimento foi registrado na 14ª DP, no Leblon, e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A polícia norueguesa também recebeu informações da empresa onde Torkyl trabalha e colabora com as investigações.

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