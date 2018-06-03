Polícia do Rio investiga desaparecimento de executivo norueguês

Segundo a Globonews, um colega de Torkil, também norueguês, informou em depoimento que o executivo tinha viagem marcada para Oslo na noite do desaparecimento. Horas mais tarde, a mulher de Torkil entrou em contato informando que o marido não aparecera e que nem sequer havia embarcado. O colega então foi ao escritório da empresa no Rio, em Botafogo, e, posteriormente, ao apart hotel onde ele se hospedava, em Ipanema. Segundo ele, encontrou malas, documentos e celulares. Funcionários do local informaram que não viam Torkil há horas.