Polícia diz saber quem mandou matar a menina Vitória Gabrielly

A menina Vitória Gabrielly, de 12 anos, saiu de casa para andar de patins e desapareceu, na última sexta-feira, 8, em Araçariguama, interior de SP Crédito: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil já sabe quem mandou matar a menina Vitória Gabrielly, de 12 anos, em Araçariguama (SP). Uma testemunha contou que devia R$ 7 mil a um traficante e recebia ameaças de morte. Essa pessoa tem uma irmã com as mesmas características físicas da vítima.

Com o esclarecimento da motivação do assassinato, um inquérito deve ser apresentado ao Ministério Público nesta sexta-feira (6).

A Polícia já prendeu um suspeito de ter cometido o homicídio além de um casal apontado como cúmplices durante as quatro semanas de investigações.