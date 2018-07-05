Polícia diz saber quem mandou matar a menina Vitória Gabrielly

A Polícia Civil já sabe quem mandou matar a menina Vitória Gabrielly, de 12 anos, em Araçariguama (SP). Uma testemunha contou que devia R$ 7 mil a um traficante e recebia ameaças de morte. Essa pessoa tem uma irmã com as mesmas características físicas da vítima.
Com o esclarecimento da motivação do assassinato, um inquérito deve ser apresentado ao Ministério Público nesta sexta-feira (6).
A Polícia já prendeu um suspeito de ter cometido o homicídio além de um casal apontado como cúmplices durante as quatro semanas de investigações.
O crime ocorreu no último dia 8, quando Vitória saiu de casa para patinar com uma amiga em um ginásio de esportes próximo à sua residência. Imagens do momento foram registrados por câmeras de segurança. As buscas pela menina mobilizaram polícia e moradores. O corpo foi localizado em 16 de junho, oito dias após o desaparecimento.