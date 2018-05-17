Polícia Civil realiza operação contra pedofilia em 24 Estados e DF

Um suspeito foi preso e um computador apreendido em um apartamento no Maracanã, na Zona Norte do Rio Crédito: Reprodução / TV Globo

O Ministério Extraordinário da Segurança Pública deflagrou na manhã desta quinta-feira, 17, a Operação Luz na Infância 2, em parceria com as Polícias Civis do Distrito Federal e de 24 Estados. Ao todo, a operação cumpre 579 mandados de busca e apreensão. Segundo a pasta, cem pessoas foram detidas até agora.

O ministério informou que, durante as buscas, policiais identificaram imagens que configuram os crime de exploração sexual contra crianças e adolescentes e, nestes casos, os responsáveis são presos em flagrante.

Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com base em indícios coletados em ambientes virtuais.