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Operação Luz na Infância 2

Polícia Civil realiza operação contra pedofilia em 24 Estados e DF

Operação cumpre 579 mandados de busca e apreensão; segundo a pasta, cem pessoas foram detidas até agora

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 12:16
Um suspeito foi preso e um computador apreendido em um apartamento no Maracanã, na Zona Norte do Rio Crédito: Reprodução / TV Globo
O Ministério Extraordinário da Segurança Pública deflagrou na manhã desta quinta-feira, 17, a Operação Luz na Infância 2, em parceria com as Polícias Civis do Distrito Federal e de 24 Estados. Ao todo, a operação cumpre 579 mandados de busca e apreensão. Segundo a pasta, cem pessoas foram detidas até agora.
O ministério informou que, durante as buscas, policiais identificaram imagens que configuram os crime de exploração sexual contra crianças e adolescentes e, nestes casos, os responsáveis são presos em flagrante.
Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com base em indícios coletados em ambientes virtuais.
As informações obtidas durante quatro meses foram repassadas às Polícias Civis - em especial delegacias de proteção à criança e ao adolescente, e repressão a crimes informáticos - que instauraram inquéritos e solicitaram aos juízes locais a expedição dos mandados.

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