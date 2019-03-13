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Massacre em SP

Polícia Civil procura por explosivos dentro de escola atacada em Suzano

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) estão fazendo uma varredura na unidade

Publicado em 13 de Março de 2019 às 15:57

Publicado em 

13 mar 2019 às 15:57
Tiroteio em escola de São Paulo deixa oito mortos Crédito: Estadão
A escola estadual Raul Brasil, de Suzano, que foi invadida na manhã desta quarta-feira, 13, por atiradores, estava isolada por volta das 12h sob o risco de ainda haver artefatos explosivos no interior. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) estão fazendo uma varredura na unidade.
> Ataque deixa mortos e feridos em escola estadual de São Paulo
"A preocupação nesse momento é desmantelar os artefatos explosivos, prestar socorro às vítimas e atender as famílias", disse o coronel Salles, da PM. Ele não informou quantos artefatos desse tipo foram encontrados mo local. Os atiradores, segundo Salles, estavam com um revolver calibre 38, uma besta, um arco e flecha e os explosivos.
> Caos, pânico e mortes em ataque de adolescentes em escola de SP

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