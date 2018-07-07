Polícia Civil conclui inquérito da morte de Vitória Gabrielly

A menina Vitória Gabrielly, de 12 anos, saiu de casa para andar de patins e desapareceu, na última sexta-feira, 8, em Araçariguama, interior de SP Crédito: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o assassinato da menina Vitória Gabrielly em Araçariguama, no interior de São Paulo. O caso foi entregue ao Ministério Público na noite de quinta-feira (5) e está sob sigilo de Justiça. Segundo fontes ouvidas pela TV Tem, a investigação não tem dúvidas de que os três suspeitos já presos e indiciados participaram do crime.

O servente de pedreiro Julio Cesar Lima Ergesse e o casal Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges de Abrantes foram indiciados por homicídio doloso, mas os detalhes do papel de cada suspeito no assassinato ainda não foram divulgados. A investigação ouviu quase cem pessoas, e os laudos da perícia que ainda não foram concluídos serão anexados ao processo assim que estiverem prontos.

Um novo depoimento de uma testemunha na quarta-feira pode ter esclarecido a motivação por trás da morte da menina. Segundo informações da polícia obtidas pela "TV Tem", a adolescente, de 12 anos, morreu por engano por causa de uma dívida de R$ 7 mil. O homem, em depoimento ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção (DEHP), afirmou que devia dinheiro para um traficante, estava sendo ameaçado por causa da dívida e que tem uma irmã muito parecida com Vitória Gabrielly.

De acordo com a testemunha, os traficantes costumam punir parentes de quem está devendo. O homem relatou ainda que conhece o casal Bruno e Mayara, que está detido desde a semana passada, e o outro indiciado pelo crime, Julio Cesar Lima, que também está preso e seria usuário de drogas. Os investigadores já suspeitavam que a menina tivesse sido assassinada por engano.

Após uma semana de buscas, o corpo de Vitória Gabrielly foi encontrado em uma estrada de terra na área rural de Araçariguama, no dia 16. De acordo com as provas colhidas pelo Instituto de Criminalística, a menina foi morta por asfixia. A polícia também busca resquícios de DNA nas roupas e nas cordas usadas no crime.

Morador de Mairinque (SP), o servente de pedreiro deu seis versões diferentes sobre o crime e apontou a participação do casal preso. Segundo a Polícia Civil, Bruno e Mayara têm passagens pela polícia, ela por tráfico de drogas e ele por roubo. Os dois, que já foram chamados a depor, serão interrogados novamente pelos policiais, que investigam principalmente o uso de outro carro no crime.

Após a realização de uma perícia no carro do casal, não foram encontrados sinais da presença de Vitória Gabrielly. A Polícia Civil, contudo, suspeita da utilização de outro veículo. O casal, assim como Júlio César Lima Ergesse, mora em Mairinque, cidade vizinha a Araçariguama.