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Goiás

Polícia apreende novamente dinheiro na casa de João de Deus

Havia ainda um cofre em um fundo falso de um armário; em um dos locais, os policiais descobriram pedras preciosas

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 19:30
Polícia de Goiás encontra dinheiro dentro de mala na casa de João de Deus Crédito: Divulgação | Polícia Civil de Goiás
A Polícia Civil de Goiás apreendeu nesta sexta-feira (21) dinheiro, pedras preciosas e medicamentos em residências ligadas ao médium João de Deus, na cidade de Abadiânia (GO). Foram feitas buscas em três endereços. Um dos alvos foi a Casa Dom Inácio de Loyola, onde João de Deus faz os atendimentos espirituais.
Os agentes encontraram o dinheiro dentro de uma mala. Os valores não foram divulgados. Havia ainda um cofre em um fundo falso de um armário. Em um dos locais, os policiais descobriram pedras preciosas.
> João de Deus foi acusado de tortura e tráfico em 1996, diz revista
No último dia 19, os policiais civis apreenderam pouco mais de R$ 400 mil e cinco armas de fogo em uma das residências do médium. Parte do dinheiro e o armamento estavam guardados no fundo falso de um guarda-roupa, em um quarto de uma das casas que o médium mantém em Abadiânia (GO).
Cofre é encontrado dentro de fundo falso em residência ligada ao médium Crédito: Divulgação | Polícia Civil de Goiás
Na quinta-feira (20), a polícia indiciou João de Deus, de 76 anos, pelo crime de violação sexual mediante fraude. O inquérito se refere à denúncia específica de uma mulher de 39 anos. O médium está preso preventivamente há seis dias no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, nos arredores da capital goiana. De acordo com a vítima, o crime ocorreu em outubro deste ano, durante atendimento espiritual na Casa Dom Inácio de Loyola.
> Polícia indicia João de Deus por violência sexual mediante fraude

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