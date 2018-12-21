Polícia apreende novamente dinheiro na casa de João de Deus

Polícia de Goiás encontra dinheiro dentro de mala na casa de João de Deus Crédito: Divulgação | Polícia Civil de Goiás

A Polícia Civil de Goiás apreendeu nesta sexta-feira (21) dinheiro, pedras preciosas e medicamentos em residências ligadas ao médium João de Deus, na cidade de Abadiânia (GO). Foram feitas buscas em três endereços. Um dos alvos foi a Casa Dom Inácio de Loyola, onde João de Deus faz os atendimentos espirituais.

Os agentes encontraram o dinheiro dentro de uma mala. Os valores não foram divulgados. Havia ainda um cofre em um fundo falso de um armário. Em um dos locais, os policiais descobriram pedras preciosas.

No último dia 19, os policiais civis apreenderam pouco mais de R$ 400 mil e cinco armas de fogo em uma das residências do médium. Parte do dinheiro e o armamento estavam guardados no fundo falso de um guarda-roupa, em um quarto de uma das casas que o médium mantém em Abadiânia (GO).

Cofre é encontrado dentro de fundo falso em residência ligada ao médium Crédito: Divulgação | Polícia Civil de Goiás