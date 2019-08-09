Polícia apreende caminhão com meia tonelada de maconha em São Paulo

A polícia agora investiga se as armas, da mesma forma que as drogas, também seriam distribuídas para criminosos da região central da cidade Crédito: Divulgação | PRF

polícia apreendeu meia tonelada de maconha , além de seis fuzis AR-15, em um caminhão que chegava à capital de São Paulo , acessando a marginal Tietê, região do Jaguaré, por volta das 3h desta sexta-feira (09). O veículo, que contava com um fundo falso, trazia a droga , armamento e 7.000 munições de fuzil provenientes do Paraguai

Segundo o delegado Antônio Sucupira Neto, do 2º DP de Bom Retiro, policiais investigavam há cerca de 15 dias a origem da droga que é comercializada na região central da capital paulista. "Descobrimos, por meio de trabalho de inteligência policial que um caminhão seria abastecido com droga no Paraguai. O veículo sairia por Foz do Iguaçu, no Paraná , e iria até Ourinhos [378 km de SP]". Da cidade do interior ele seguiu para a capital.

Nesta quinta-feira (08), investigadores do 2º DP foram até Ourinhos, onde localizaram o caminhão suspeito, uma carreta Mercedes Benz branca carregada com centenas de palets. Os policiais monitoraram o veículo, acompanhando-o até a chegada à capital, onde foi interceptado. "Pedidos ajuda de uma empresa para retirar os palets da carreta. Em um fundo falso, encontramos meia tonelada de maconha e, a cereja do bolo, os seis fuzis e as munições", disse o delegado.

A polícia agora investiga se as armas, da mesma forma que as drogas, também seriam distribuídas para criminosos da região central da cidade.

O motorista do caminhão, 39 anos, afirmou em depoimento à polícia que receberia R$ 3.000 para transportar a droga. Ele alegou ter aceitado o serviço, pois passa por dificuldades financeiras. O acusado, natural do Paraná, não conta com histórico criminal. A defesa dele não foi encontrada pela reportagem.

Ainda de acordo com o delegado, o valor das armas, munições e drogas é estimado em cerca de R$ 1,5 milhão.

O motorista foi indiciado por tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo e munição.