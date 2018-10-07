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Polarização na eleição é destaque na imprensa internacional

Portais de notícias de diversos países abordam expectativas para o pleito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 16:58

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 16:58

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Agência Brasil / AE
A eleição presidencial no Brasil voltou a ser destaque na imprensa internacional neste domingo (7), dia de primeiro turno. Portais de notícias de diversos países tratam da polarização entre eleitores e abordam expectativas para o pleito. O desempenho do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, nas últimas pesquisas eleitorais também é amplamente citado na cobertura.
O jornal espanhol El País diz que a frustração de brasileiros com políticos e soluções extremas contra a violência e a corrupção movem eleitores de Bolsonaro, citado como ultraconservador. O periódico destaca ainda o desempenho de Fernando Haddad, do PT, no Nordeste, e afirma que a terra de candidato de Lula confia em seu sucessor.
A edição do The New York Times relata todo o drama da eleição presidencial no Brasil este ano, com destaque para a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o atentado à faca contra Jair Bolsonaro e o movimento organizado de mulheres contra o candidato do PSL. O jornal cita ainda a possibilidade de definição do chefe de Estado em primeiro e em segundo turno.
O jornal argentino Clarín estampa os últimos resultados das pesquisas Datafolha e Ibope e diz que Bolsonaro amplia a diferença em relação a Haddad na reta final do pleito. O periódico traz dados como a lista completa de candidatos à disputa presidencial, total de brasileiros aptos a votar e horário estimado para o resultado do primeiro turno  20h.
O italiano Corriere della Sera, por meio da reportagem Do lixo de TV à cédula. A onda Bolsonaro no Brasil traça uma linha do tempo do candidato do PSL na corrida presidencial  desde sua participação em programas de humor, respondendo a temas polêmicos como educação sexual, racismo e direitos das mulheres, à possível futuro líder do Brasil.

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