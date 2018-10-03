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Esquema de segurança

PM vai vigiar zonas eleitorais para evitar boca de urna no domingo

Além do reforço no policiamento, um helicóptero dará suporte à operação para garantir segurança nas eleições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 23:07

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 23:07

especial
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, afirmou nesta terça-feira que todas as zonas eleitorais contarão com a presença de policiais, a fim de garantir a segurança e coibir a boca de urna no primeiro turno das eleições, que acontece no próximo domingo (7).
De acordo com ele, além dos mais de seis mil homens da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros envolvidos, haverá 785 viaturas e um helicóptero para facilitar o deslocamento para o interior, caso seja necessário. O reforço na segurança começa no sábado (6), a partir das 22 horas.
Segundo Ramalho, além dos policiais alocados nos pontos de votação, o entorno também contará com reforço de segurança. "Haverá policiais em todas as zonas eleitorais para coibir qualquer prática ilícita que possa acontecer nas eleições, e para que tudo ocorra da melhor maneira possível", afirma.
Coronel Ramalho explica como a polícia vai agir no dia da eleição Crédito: Patrick Jacob
Ramalho disse ainda que haverá policiais de prontidão, caso ocorra algum evento que fuja da normalidade: "Se for solicitada alguma ajuda em qualquer zona eleitoral, alguma denúncia, vamos enviar reforço para o local para que não haja problema maior".
Para centralizar as informações haverá ainda uma Central Integrada de Comando e Controle na Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), que contará com a participação de todas as instituições envolvidas no esquema de segurança da Operação Eleições 2018, entre elas a PM, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e Guardas Municipais.
No TRE e nas zonas eleitorais também haverá reforço policial para levar mais segurança à população. Denúncias e crimes eleitorais podem ser feitas pelo aplicativo Pardal e no site www.tre-es.jus.br.
O autor é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Erika Santos

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