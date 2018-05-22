PM prende militares que transportavam armas, granadas e munição

As armas apreendidas com o bando Crédito: Polícia Militar / Divulgação

Dois militares do Exército e outras seis pessoas foram presas por policiais militares do 34° BPM (Belford Roxo), no fim da noite desta segunda-feira, na Rodovia BR 493, altura do Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense. O bando transportava armas, granadas e munição num Gol vinho com placas clonadas.

Os policiais faziam um patrulhamento quando viram o Gol. O carro estava saindo de uma estrada sem pavimentação e, ao ver a viatura, tentou escapar. Houve perseguição e o veículo foi alcançado logo depois. Os policiais mandou que os ocupantes descessem do Gol. Ao verem oito pessoas saírem do carro, os PMs se surpreenderam.

No carro, foram encontrados oito armas  entre revólveres, pistolas, espingarda e rifle , quatro granadas de fumaça, munição de diferentes calibres, seis celulares, uma algema, três radiotransmissores, sete toucas ninja e dois coletes à prova de balas.

Os militares do Exército presos são Matheus Pereira de Souza, de 23 anos, e Leonardo da Silva Lessa Gonçalves, de 24. Ambos são lotados na Forteleza de Santa Cruz, em Jurujuba, Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Os outros detidos foram identificados como Cristiano Galdino Caldeira Souza, de 20 anos; Anderson Barbosa de Carvalho, de 31; Felipe Braga Conceição, de 29; Rafael Conceição de Carvalho, de 26; Luciano Araujo Gomes da Silva, de 34; e Luiz Costa de Lima Neto, de 23.

Os presos e o material apreendido foram levados para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde a ocorrência foi registrada.