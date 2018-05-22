Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PM prende militares que transportavam armas, granadas e munição
Rio de Janeiro

PM prende militares que transportavam armas, granadas e munição

Os oito suspeitos estavam num Gol vinho com placa clonada

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 11:59
As armas apreendidas com o bando Crédito: Polícia Militar / Divulgação
Dois militares do Exército e outras seis pessoas foram presas por policiais militares do 34° BPM (Belford Roxo), no fim da noite desta segunda-feira, na Rodovia BR 493, altura do Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense. O bando transportava armas, granadas e munição num Gol vinho com placas clonadas.
Os policiais faziam um patrulhamento quando viram o Gol. O carro estava saindo de uma estrada sem pavimentação e, ao ver a viatura, tentou escapar. Houve perseguição e o veículo foi alcançado logo depois. Os policiais mandou que os ocupantes descessem do Gol. Ao verem oito pessoas saírem do carro, os PMs se surpreenderam.
No carro, foram encontrados oito armas  entre revólveres, pistolas, espingarda e rifle , quatro granadas de fumaça, munição de diferentes calibres, seis celulares, uma algema, três radiotransmissores, sete toucas ninja e dois coletes à prova de balas.
Os militares do Exército presos são Matheus Pereira de Souza, de 23 anos, e Leonardo da Silva Lessa Gonçalves, de 24. Ambos são lotados na Forteleza de Santa Cruz, em Jurujuba, Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Os outros detidos foram identificados como Cristiano Galdino Caldeira Souza, de 20 anos; Anderson Barbosa de Carvalho, de 31; Felipe Braga Conceição, de 29; Rafael Conceição de Carvalho, de 26; Luciano Araujo Gomes da Silva, de 34; e Luiz Costa de Lima Neto, de 23.
Os presos e o material apreendido foram levados para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde a ocorrência foi registrada.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação
Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora
Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados