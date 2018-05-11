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Investigação

PM, ex-PM e vereador são investigados por morte de Marielle Franco

Segundo o ministro, o caso está chegando em sua etapa final

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 23:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 23:53
Jungmann confirma que vereador, PM e ex-PM são investigados pela morte de Marielle Franco e Anderson Gomes Crédito: Reprodução
O ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública, confirmou nesta quinta-feira que o vereador, o PM e o ex-PM, apontados por uma testemunha do caso Marielle, estão entre os investigados pelo assassinato da vereadora. Jungmann disse que o caso "está chegando em sua etapa final" e que em breve a investigação apresentaria resultados.
"O que eu posso dizer é que estes e outros todos são investigados e que a investigação no caso Marielle está chegando na sua etapa final. Eu acredito que em breve nós vamos ter resultados",  respondeu o ministro após ser questionado por jornalistas sobre o possível envolvimento dos dois com o crime.
O ministro voltou a falar sobre o envolvimento de milícias no assassinato da vereadora:
"Eu disse lá atrás, vocês devem se recordar, que tudo apontava para as milícias. Não estou dizendo que são esses especificamente, mas eu falei isso ", disse Jungmann.
Os preparativos para a reprodução simulada das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes começaram por volta das 10h desta quinta-feira. Há dezenas de militares na esquina das ruas Joaquim Palhares e João Paulo I, no Estácio, onde ocorreu o crime. Seis caminhões e um ônibus do Exército estão estacionados em uma faixa da Rua João Paulo I, causando a interdição parcial da via.
>Testemunha diz que policiais estavam no carro usado na morte de Marielle
Para evitar congestionamento, agentes de trânsito atuam no local. A reconstituição está marcada para as 22h, com bloqueios em ruas do entorno a partir das 20h. A simulação será feita pela Delegacia de Homicídios da Capital, com o apoio logístico do Comando Conjunto.

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