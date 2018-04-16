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Mistério

PM e garota de 15 anos são encontrados mortos em motel de SP

A Polícia Civil não deu detalhes da ocorrência

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 23:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 23:13
Motel em São Paulo onde o crime ocorreu Crédito: Reprodução / Google Street View
A Polícia Civil prendeu na madrugada deste sábado, 14, o caixa Vinícius da Silva Olivera, de 19 anos, sob a acusação de ter matado uma adolescente de 15 anos dentro de um motel na Rua Joaquim Marra, Vila Matilde, zona leste de São Paulo. O policial militar Rodrigo Santos Mathias, de 21 anos, colega de Oliveira que também estava no motel, teria se desesperado com a ocorrência e cometido suicídio, ainda segundo a polícia.
O acusado teria negado a autoria do disparo. A reportagem não localizou seus defensores. Ele deverá ser ouvido em audiência de custódia nesta segunda-feira.
A Polícia Civil não dá detalhes da ocorrência. A arma usada para os dois disparos é uma pistola que pertencia ao PM. Ele estava de folga no momento do crime.

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