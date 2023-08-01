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Voltava para casa

PM é baleado por policiais civis durante blitz em São Paulo

Caso aconteceu em Osasco e será investigado pela Corregedoria da Polícia Civil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 ago 2023 às 05:21

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 05:21

SÃO PAULO - Um policial militar que voltava para casa após um dia de trabalho foi baleado durante uma blitz realizada por policiais civis na madrugada de domingo (30) no bairro Helena Maria, em Osasco, na Grande São Paulo.
Segundo o registro do caso, o PM em questão - Kaique Alves de Souza, da Fora Tática- achou que a blitz era um golpe e tentou escapar.
Viaturas utilizadas pela Polícia Civil em São Paulo
Viaturas utilizadas pela Polícia Civil em São Paulo Crédito: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo
De acordo com o documento, ele tinha deixado o 14° batalhão, no qual trabalha, por volta das 2h seguia de moto pela avenida João Ventura dos Santos quando notou cones rentes a calçada, em uma espécie de bloqueio.
O militar disse que as pessoas que participavam da ação não usavam uniformes ou trajes de policiais e que não havia sinalização e ou carros caracterizados com as cores da polícia. Isso apesar da ação estar sendo realizada nas proximidades do 10° Distrito Policial de Osasco, que estava fechada.
O PM afirmou que achou que se tratava de um roubo e, por isso, deixou sua moto no chão e procurou um local seguro para se defender. Foi nesse instante que os policiais civis atiraram.
O PM foi atingido por um tiro no antebraço.
Os policiais civis pararam uma equipe de policiais militares que passava pelo local e pediram ajuda.
Souza foi socorrido para o Hospital Regional de Osasco. Ele não corre risco de morrer.
Dois investigadores disseram ter efetuado três disparos. No entanto, a perícia localizou quatro cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros.
A Corregedoria da Polícia Civil abriu um procedimento para apurar o fato. A Polícia Militar também acompanha a ocorrência.
Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), as armas foram apreendidas e o caso registrado como disparo de arma de fogo, lesão corporal decorrente de intervenção policial e localização ou apreensão de objetos.

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