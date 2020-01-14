PM do Rio de Janeiro prendeu mais de 35 mil criminosos no ano passado

PM do Rio prendeu mais de 35 mil criminosos no ano passado Crédito: Clarice Castro | PMERJ

A Secretaria da Polícia Militar do Rio de Janeiro destacou, nesta terça-feira (14), ao divulgar o balanço operacional do ano passado, o número recorde de prisão de criminosos e de apreenão de armas. De acordo com o secretário da Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, o resultado superou recordes anteriores e foi fundamental para uma "expressiva redução" dos índices criminais de mais impacto em todo o estado.

Responsável pelo policiamento ostensivo e repressivo no estado, no ano passado, a Polícia Militar prendeu 35.415 criminosos e apreendeu 8,4 mil armas de fogo, entre as quais 505 fuzis, considerados armas de guerra, com um alcance de mais de 2 quilômetros. Nas ações, foram apreendidos 5.936 adolescentes em conflito com a lei. Os números superam em larga escala os resultados obtidos em anos anteriores, como pode ser exemplificado nas apreensões de fuzis: 382 recolhidos em 2017 e 330 em 2018.

Esses números fantásticos revelam o trabalho incansável da nossa tropa e explicam em grande parte a redução dos índices criminais, seja de crimes contra a vida, seja de crimes contra o patrimônio, afirmou Figueiredo.

Ele destacou que, aliada à ampliação do policiamento preventivo e ostensivo em vias urbanas, com base na leitura e análise das manchas criminais, a realização diária de operações em comunidades usadas por grupos criminosos como trincheiras tem sido fundamental para reduzir a incidência criminal.

Para o secretário, a presença da polícia em tais comunidades enfraquece o crime organizado e beneficia a sociedade. "Operações frequentes dificultam a circulação dos marginais, o que impacta positivamente na redução do número de homicídios, roubo de veículos e de carga e outros delitos.

PLANEJAMENTO

Figueiredo informou que 5.152 operações foram realizadas durante o ano de 2019, todas planejadas pela área de Inteligência da PM e executadas com efetivo mais numeroso, mais bem treinado e equipado. Embora o número de operações tenha sido superior aos dos anos anteriores, o número de policiais militares vitimados teve redução de 38%, ressaltou o secretário. A redução da vitimização em nossa tropa é prioridade absoluta do comando da corporação. Avançamos muito, mas ainda temos um grande desafio, afirmou.

O secretário referia-se ao programa de treinamento da tropa e à recomposição do efetivo, que teve início em 2019 e será acelerada neste ano. Ele mencionou também a recuperação dos recursos materiais na Polícia Militar, que recebeu novas viaturas, armamentos e equipamentos de proteção pessoal.

DADOS DO ISP

Nos próximos dias, o Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro divulgará os índices criminais referentes a dezembro de 2019, fechando o ciclo de 12 meses do ano passado.

A expectativa é que os mais impactantes indicadores continuem em queda expressiva. De janeiro a novembro de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior, houve redução em todo o estado dos crimes de homicídio (-20%), de latrocínio (-32%), de roubo de rua (-7%), de roubo de veículos (-24%) e de roubo de carga (18,5%).