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Balanço operacional

PM do Rio de Janeiro prendeu mais de 35 mil criminosos no ano passado

Secretário destaca 'redução expressiva' de índices criminais no estado

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 20:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 20:39
PM do Rio prendeu mais de 35 mil criminosos no ano passado Crédito: Clarice Castro | PMERJ
A Secretaria da Polícia Militar do Rio de Janeiro destacou, nesta terça-feira (14), ao divulgar o balanço operacional do ano passado, o número recorde de prisão de criminosos e de apreenão de armas. De acordo com o secretário da Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, o resultado superou recordes anteriores e foi fundamental para uma "expressiva redução" dos índices criminais de mais impacto em todo o estado.
Responsável pelo policiamento ostensivo e repressivo no estado, no ano passado, a Polícia Militar prendeu 35.415 criminosos e apreendeu 8,4 mil armas de fogo, entre as quais 505 fuzis, considerados armas de guerra, com um alcance de mais de 2 quilômetros. Nas ações, foram apreendidos 5.936 adolescentes em conflito com a lei. Os números superam em larga escala os resultados obtidos em anos anteriores, como pode ser exemplificado nas apreensões de fuzis: 382 recolhidos em 2017 e 330 em 2018.
Esses números fantásticos revelam o trabalho incansável da nossa tropa e explicam em grande parte a redução dos índices criminais, seja de crimes contra a vida, seja de crimes contra o patrimônio, afirmou Figueiredo.
Ele destacou que, aliada à ampliação do policiamento preventivo e ostensivo em vias urbanas, com base na leitura e análise das manchas criminais, a realização diária de operações em comunidades usadas por grupos criminosos como trincheiras tem sido fundamental para reduzir a incidência criminal.
Para o secretário, a presença da polícia em tais comunidades enfraquece o crime organizado e beneficia a sociedade. "Operações frequentes dificultam a circulação dos marginais, o que impacta positivamente na redução do número de homicídios, roubo de veículos e de carga e outros delitos.

PLANEJAMENTO

Figueiredo informou que 5.152 operações foram realizadas durante o ano de 2019, todas planejadas pela área de Inteligência da PM e executadas com efetivo mais numeroso, mais bem treinado e equipado. Embora o número de operações tenha sido superior aos dos anos anteriores, o número de policiais militares vitimados teve redução de 38%, ressaltou o secretário. A redução da vitimização em nossa tropa é prioridade absoluta do comando da corporação. Avançamos muito, mas ainda temos um grande desafio, afirmou.
O secretário referia-se ao programa de treinamento da tropa e à recomposição do efetivo, que teve início em 2019 e será acelerada neste ano. Ele mencionou também a recuperação dos recursos materiais na Polícia Militar, que recebeu novas viaturas, armamentos e equipamentos de proteção pessoal.

DADOS DO ISP

Nos próximos dias, o Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro divulgará os índices criminais referentes a dezembro de 2019, fechando o ciclo de 12 meses do ano passado.
A expectativa é que os mais impactantes indicadores continuem em queda expressiva. De janeiro a novembro de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior, houve redução em todo o estado dos crimes de homicídio (-20%), de latrocínio (-32%), de roubo de rua (-7%), de roubo de veículos (-24%) e de roubo de carga (18,5%).
Com informações da Agência Brasil

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