PM descobre produção de sacolé dentro de banheiro de rodoviária no DF

Produção de sacolé foi encontrada em banheiro de rodoviária no DF Crédito: Divulgação | PMDF

Imagens do momento em que policiais militares encontram uma produção de sacolés dentro de um banheiro da rodoviária no Distrito Federal estão circulando pelas redes sociais e causando indignação. A corporação não sabe informar o dia da gravação, mas comunicou que o material usado para a fabricação do produto, chamado de "dindim" ou de "cremosinho" em Brasília, foi todo apreendido pelos agentes.

"Os responsáveis não foram identificados porque o banheiro estava vazio na hora da abordagem", informou a reportagem a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Os policiais encontraram ingredientes como bebidas alcoólicas e limão em cima da pia do banheiro da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. Havia ainda baldes no chão.

O ambiente estava muito sujo, conforme constataram os policiais.

"Esse é o famoso cremosinho, o cara acabou de vomitar aqui", disse um deles no vídeo. "Olha aqui o açúçar, o limão... No banheiro da rodoviária!", exclamou o PM.