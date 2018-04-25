Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PM descobre produção de sacolé dentro de banheiro de rodoviária no DF
Distrito Federal

PM descobre produção de sacolé dentro de banheiro de rodoviária no DF

Os policiais encontraram ingredientes como bebidas alcoólicas e limão em cima da pia do banheiro da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 21:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 21:03
Produção de sacolé foi encontrada em banheiro de rodoviária no DF Crédito: Divulgação | PMDF
Imagens do momento em que policiais militares encontram uma produção de sacolés dentro de um banheiro da rodoviária no Distrito Federal estão circulando pelas redes sociais e causando indignação. A corporação não sabe informar o dia da gravação, mas comunicou que o material usado para a fabricação do produto, chamado de "dindim" ou de "cremosinho" em Brasília, foi todo apreendido pelos agentes.
"Os responsáveis não foram identificados porque o banheiro estava vazio na hora da abordagem", informou a reportagem a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).
> Prostituição vira opção para imigrantes em Roraima
Os policiais encontraram ingredientes como bebidas alcoólicas e limão em cima da pia do banheiro da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. Havia ainda baldes no chão.
O ambiente estava muito sujo, conforme constataram os policiais.
"Esse é o famoso cremosinho, o cara acabou de vomitar aqui", disse um deles no vídeo. "Olha aqui o açúçar, o limão... No banheiro da rodoviária!", exclamou o PM.
VÍDEO:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados