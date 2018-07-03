PM de SP pede afastamento após vídeo em que beija outro homem

PM pediu afastamento da corporação após divulgação de vídeo em que dá 'selinho' em outro homem Crédito: Reprodução | Facebook

Um vídeo postado em redes sociais levou um policial militar de São Paulo a pedir afastamento médico da corporação na última sexta-feira (29). O PM Leandro Prior, de 27 anos, foi gravado dando um "selinho" em outro homem no metrô na capital paulista - nas imagens, ele aparece fardado dentro de um vagão da Linha 3.

O vídeo viralizou na internet e gerou uma onda de críticas e ameaças homofóbicas contra o policial. Acabaram com a minha vida. Hoje estou afastado, passei no médico. Não é só a homofobia o problema, é mais grave que isso, estou sofrendo ameaças de morte, disse ele ao portal G1.

Há quatro anos na Polícia Militar, Leandro está internado em uma clínica de repouso desde sábado. Em várias postagens em suas contas de redes sociais, ele costuma manifestar o amor ao trabalho na corporação. Agora, diz ter medo de que a divulgação do vídeo atrapalhe sua carreira.

Segundo o G1, o advogado do soldado, José Beraldo, disse que Leandro é vítima de crime de ódio, e que registrará um boletim de ocorrência. Em paralelo, se buscam pistas sobre o autor do vídeo e as pessoas que estão ameaçando o PM de morte. O advogado também pede que o vídeo seja retirado da internet.

Em nota, a Polícia Militar informou que o policial procurou o serviço médico da instituição e foi encaminhado para tratamento de saúde, por isso está afastado". A corporação afirmou ainda que as ameaças de conotação homofóbica estão sendo investigadas.