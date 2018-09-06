PM confirma imagem de suspeito de ataque a Bolsonaro

Suposto autor do ataque a facada em Bolsonaro Crédito: Reprodução

A Polícia Militar de Juiz de Fora confirmou nesta quinta-feira que a foto de uma pessoa que está circulando em grupos de WhatsAppp dos apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) é a mesma do suposto autor do ataque a facada contra o deputado. A PM não confirmou ainda o nome do suposto autor da facada, mas nesses grupos de apoio ao candidato ele é apontado como Adélio Bispo de Oliveira.

Bolsonaro foi atingido por uma facada enquanto participava de um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). No momento do ataque, o deputado usava um colete à prova de balas. Segundo a assessoria, a facada atingiu o fígado, e o deputado passa por uma cirurgia.