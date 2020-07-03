Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Planalto confirma viagem de Bolsonaro a Santa Catarina após ciclone
"Ciclone Bomba"

Planalto confirma viagem de Bolsonaro a Santa Catarina após ciclone

De acordo com a assessoria do Planalto, o presidente deve sobrevoar áreas afetadas pelo vendaval e se reunir com autoridades locais no aeroporto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 16:45

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 16:45

Palácio do Planalto, em Brasília
Palácio do Planalto, em Brasília Crédito: Divulgação
O Planalto confirmou a ida do presidente Jair Bolsonaro a Santa Catarina neste sábado, 4. O Estado foi atingido por um "ciclone bomba" nesta semana e registrou nove mortos, além de duas pessoas desaparecidas. A Defesa Civil nacional articula uma transferência emergencial de recursos para o governo estadual, que anunciou um decreto de calamidade pública.
A agenda de Bolsonaro está marcada para 8h30 em Florianópolis, no Aeroporto Internacional Hercílio Luz. De acordo com a assessoria do Planalto, o presidente deve sobrevoar áreas afetadas pelo vendaval e se reunir com autoridades locais no aeroporto.
Não está previsto outro compromisso fora desse local, de acordo com a Presidência. A visita de Bolsonaro ocorre após uma reaproximação dele com o governador Carlos Moisés (PSL). Não é esperado, porém, um encontro entre os dois. O catarinense foi diagnosticado com covid-19 nesta semana.
Carlos Moisés havia se distanciado de Jair Bolsonaro e feito críticas públicas ao presidente após o racha no PSL, antiga legenda dos bolsonaristas, mas recuou ao sofrer pressão de empresários e de apoiadores do governo federal no Estado. A crise da pandemia colocou os dois em lados opostos novamente após Moisés decretar medidas de isolamento em Santa Catarina, enquanto Bolsonaro pregou uma abertura maior das atividades econômicas apesar do avanço de casos da covid-19. Pressionado, o governador voltou atrás e flexibilizou as medidas, adotando uma estratégia de reabertura total até agosto. Além disso, o catarinense tem evitado críticas públicas a Bolsonaro e resolveu adotar uma postura de aproximação institucional.

Veja Também

Militares fazem pressão para Bolsonaro desistir de Feder para o MEC

Bolsonaro sanciona com vetos lei que obriga uso de máscaras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados