PGR rescinde acordo de delação premiada de Wesley Batista

Raquel Dodge, procuradora-geral da República Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, rescindiu os acordos de delação premiada de Wesley Batista e Francisco de Assis e Silva, executivos da J&F, controladora da JBS. A decisão foi enviada nesta segunda-feira (26) para o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que precisa homologá-la. Raquel Dodge considerou que os dois descumpriram termos da delação.

No ano passado, o então procurador-geral Rodrigo Janot já havia encerrado com os acordos de Joesley Batista e Ricardo Saud, também da J&F, pelo mesmo motivo. Após assumir o cargo, Raquel Dodge reforçou a decisão, mas ela ainda não foi analisada por Fachin.

Entretanto, os dois perederam os benefícios da delação, e estão presos preventivamente, por decisão de Fachin.

Para a procuradora-geral, Wesley e Francisco deixaram de informar ao Ministério Público fatos ilícitos, como a atuação do então procurador Marcello Miller em favor da J&F.

Além disso, Raquel Dodge também cita a o fato de Wesley ter sido denunciado, pelo Ministério Público Federal de São Paulo, por uso de informação privilegiada e manipulação de mercado. Ele teria se antecipado aos impactos que a delação teria quando se tornasse pública.