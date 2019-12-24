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Justiça

PGR recorre de decisão que mandou soltar ex-governador da Paraíba

No sábado (21), Maia atendeu a um pedido de habeas corpus protocolado pela defesa do ex-governador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 19:21

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 19:21

O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
A Procuradoria-Geral da República (PGR) recorreu da decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Napoleão Nunes Maia, que determinou a soltura do ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho. O recurso foi apresentado na noite de ontem (24) ao próprio tribunal.
No sábado (21), Maia atendeu a um pedido de habeas corpus protocolado pela defesa do ex-governador. Para o ministro, a decisão que determinou a prisão, proferida pela Justiça da Paraíba, não estava fundamentada.
Coutinho foi preso na quinta-feira (19), na Operação Calvário, da Policia Federal (PF), que investiga o desvio de R$ 134,2 milhões em verbas públicas da saúde no estado, durante o período em que ele esteve no cargo.
No recurso, o subprocurador Humberto Jacques de Medeiros sustenta que a decisão de Napoleão Maia não levou em conta análise individualizada da conduta de cada investigado. Além de Coutinho, outros presos também foram soltos pela decisão do ministro.
"Na decisão proferida em favor de Ricardo Coutinho, apenas foram tecidas considerações a respeito dele. Assim, nota-se que a ausência de demonstração de que os casos são semelhantes já seria motivo suficiente para o afastamento da decisão ora impugnada", argumentou o subprocurador.
Após a expedição do decreto de prisão, o ex-governador negou as acusações e disse que "jamais seria possível o estado ser governado por uma organização criminosa e ter vivenciado avanços nas obras e políticas sociais nunca antes registrados".
Com informações da Agência Brasil

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