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Rejeição

PGR defende no Supremo que prisão de Lula seja mantida

Raquel Dodge deu parecer contrário a novo recurso do ex-presidente

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 22:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 22:15
Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu hoje (31) a rejeição do pedido no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende aguardar em liberdade o julgamento de mais um recurso contra a condenação na Operação Lava Jato.
No parecer, Dodge afirma que a prisão de Lula deve ser mantida como forma de prevenção e repressão dos crimes cometidos pelo ex-presidente. Segundo a procuradora, pesam contra Lula gravíssimas e inúmeras consequências judiciais, as quais não encontram precedentes no sistema jurídico brasileiro.
Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para o mais alto cargo do Executivo Federal com um ferrenho discurso anticorrupção, alardeando sua honestidade e prometendo combate aos dilapidadores dos cofres públicos. Elegeu-se em virtude de sua retórica de probidade e retidão. Tais fatos elevam sobremaneira o grau de censurabilidade da conduta do recorrente e devem ser punidos à altura, argumentou.
Raquel Dodge afirmou ainda que os crimes cometidos por Lula tiveram como motivação manter o esquema de cartel e corrupção na Petrobras funcionando.
"Os motivos dos crimes também ensejam avaliação desfavorável ao requerente. È evidente que o motivo dos crimes constituiu a ambição de enriquecimento desmedido e manutenção no poder, comprometendo o correto funcionamento do processo decisório da Petrobras, bem como interferindo e promovendo o desequilíbrio no sistema econômico e político do país", completou.
Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril, por determinação do juiz Sérgio Moro, que ordenou a execução provisória da pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex em Guarujá (SP). A prisão foi executada com base na decisão do STF que autorizou prisões após o fim dos recursos na segunda instância da Justiça.
O STF retoma na quarta-feira (1º) os trabalhos do segundo semestre após o recesso em julho, mas a data de julgamento do recurso ainda não foi definida.

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