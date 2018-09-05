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Especialistas

PF usa escaneamento 3D em investigação do incêndio no Museu Nacional

Especialistas também vão usar drones para analisar o que provocou o incêndio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 14:55

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 14:55

Incendio no Museu Nacional Crédito: Thiago Ribeiro
Peritos da Polícia Federal fazem na manhã desta quarta-feira um escaneamento em três dimensões do prédio do Museu Nacional/UFRJ, na Quinta da Boa Vista, que pegou fogo no último domingo. O aparelho de scanner 3D a laser foi instalado na parte dianteira do Palácio São Cristóvão. Os especialistas vão usar também imagens feitas por drones e máquinas digitais para criar uma espécie de maquete tridimensional do prédio.
> Três dias após incêndio, professor de antropologia do Museu Nacional remarca aulas
Com a imagem tridimensional, os especialistas poderão analisar hipóteses sobre o foco inicial do incêndio e a propagação das chamas. O trabalho de campo, de levantamento das imagens deve durar pelo menos uma semana - período durante o qual os escombros do incêndio ficarão interditados.
Os peritos também estão tentando recuperar eventuais imagens gravadas por câmeras de segurança no prédio também para tentar obter indícios sobre as causas do fogo que destruiu praticamente todo o acervo da instituição. Por fim, a perícia tentará analisar as condições das instalações elétricas do museu e seu estado de conservação.

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