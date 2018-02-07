PF suspeita que Blairo tenha apagado mensagens de celular apreendido

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) levantou a possibilidade, em um relatório, de que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, tenha apagado remotamente mensagens de um celular que foi apreendido pela corporação. O ministro nega que tenha interferido e apagado as mensagens do aparelho.

O aparelho foi recolhido em setembro, durante a Operação Malebolge (12ª fase da Ararath), que cumpriu diversos mandados de busca e apreensão, sendo um deles no apartamento em que mora o ministro, que é ex-governador de Mato Grosso. Maggi foi citado na delação do também ex-governador daquele estado Silval Barbosa (PMDB). É com base nas denúncias de Silval que a ação foi deflagrada.

Em sua delação, Silval disse que os deputados estaduais recebiam um mensalinho para votar projetos de interesse do Executivo. Segundo ele, o esquema existiu durante o mandato de vários governadores: Dante de Oliveira (já falecido), Blairo Maggi e o próprio Silval.

De acordo com o relatório da PF, elaborado em dezembro, o celular continuou recebendo mensagens no decorrer do dia da operação, 14 de setembro. O texto ressalta que a perícia recuperou um grupo, que havia sido deletado, cuja última mensagem foi recebida às 19h39 do dia 14. O conteúdo das mensagens não foi recuperado.

Como o aparelho foi apreendido na parte da manhã, o relatório afirma que não se vislumbra possibilidade de a conversa do grupo ter sido excluída antes de o celular ter sido apreendido, e levanta a suspeita de que o aparelho tenha sido acessado remotamente e deletado as mensagens após às 9h36m.

A PF ressaltou que se faz necessário um exame pericial mais especifico para afirmar que isso de fato tenha ocorrido.

Em parecer enviado na semana passada ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é relator do caso, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu novas perícias nos aparelhos do ministro, "em razão da assertiva técnica de que houve apagamento remoto de conteúdo de mensagens e que, eventualmente, poderão ser recuperadas".

O relatório da Polícia Federal também destaca que não foram localizadas conversas particulares no WhatsApp, apenas grupos e listas de transmissão  quando mensagens são enviadas para diversos usuários de uma só vez. Nem mesmo conversas com familiares foram encontradas, diz o texto.

Outras duas suspeitas foram levantadas pela PF. A primeira é que o aplicativo Telegram tenha sido deletado do aparelho, já que ele não foi encontrado, mas mensagens indicam que ele havia sido instalado.

Os investigadores também afirmaram que causa estranheza o fato de outro aparelho, o celular funcional do ministro, ter poucos arquivos seja de mídia, seja de registro de chamadas, seja de conversas.

Nos dois casos, o relatório afirma que é necessário realizar uma análise pericial para saber se arquivos foram excluídos e se é possível recuperá-los.

OUTRO LADO

O ministro negou que tenha apagado mensagens do celular remotamente. Ele explica que a PF apreendeu dois aparelhos, um de trabalho e um segundo que usava como reserva caso precisasse.

 Não tem como alguém acessar remotamente um grupo de Whatsapp e apagar, essa hipótese é zero. Da minha parte não houve interferência. Eles têm o direito de fazer nova perícia, é o processo legal. Eu estou à disposição  disse o ministro ao GLOBO.

Blairo também sugeriu que alguém, de algum grupo que participava no aplicativo o tenha excluído.

 Não sei, pode acontecer  disse.