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Mercado ilegal

PF realiza em SP maior apreensão de cigarros contrabandeados da história

Foram encontrados 12 milhões de maços em um galpão no bairro da Liberdade, centro da capital paulista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2024 às 17:18

Publicado em 13 de Julho de 2024 às 17:18

SÃO PAULO - A Polícia Federal apreendeu 12 milhões de maços de cigarros contrabandeados na cidade de São Paulo, neste sábado (12). Segundo a corporação, é a maior ação do tipo na história do país, equivalendo a 20 carretas cheias.
Os produtos foram encontrados em um galpão no bairro da Liberdade, no centro da capital. A Polícia Militar paulista auxiliou na identificação do endereço.
Carga de cigarros apreendida pela PF em SP Crédito: Divulgação/PF
Ninguém foi preso. As apurações irão prosseguir para encontrar os envolvidos na prática criminosa, e os maços serão incinerados.
Principal mercadoria contrabandeada do Paraguai para o Brasil, o cigarro fez com que o país deixasse de arrecadar R$ 94,4 bilhões em impostos nos últimos 11 anos.
O mercado ilegal de cigarros, que responde por quatro em cada dez maços consumidos no Brasil, é composto pelas marcas produzidas no país vizinho e que entram clandestinamente, além de produtos fabricados por empresas brasileiras que não pagam impostos.
Dados do FNCP (Fórum Nacional Contra a Pirataria) mostram que os cigarros contrabandeados representaram 33% do mercado em 2022, enquanto os fabricados no Brasil e que sonegam impostos somam outros 8%.
Embora esses 41% sejam um índice mais baixo que os de anos anteriores, a soma do prejuízo acumulado é muito danosa para o mercado brasileiro, segundo o presidente do FNCP, Edson Vismona.
Em 2018, esses dois grupos de cigarros responderam por 54% do mercado, índice que subiu para 57% no ano seguinte — maior percentual da série histórica desde 2012.
O fechamento das fábricas no Paraguai durante a pandemia fez com que a produção caísse: os ilegais representaram 49% em 2020, 48% em 2021 e chegaram aos 41% em 2022.
Segundo o FNCP, a evasão provocada pelo contrabando foi de R$ 8,3 bilhões somente no ano passado, para uma arrecadação de impostos que chegou a R$ 15,9 bilhões.
No ano recorde de participação estrangeira no mercado interno, 2019, o montante chegou a R$ 12,7 bilhões de evasão (R$ 16,26 bilhões, corrigidos pela inflação).

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