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Ex-diretor da Dersa

PF prende Paulo Vieira de Souza, apontado como operador do PSDB

Ex-diretor da Dersa é acusado de desviar R$ 7,7 milhões em obra viária em São Paulo

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 10:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 10:36
Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa, em audiência pública no Senado Crédito: Reprodução/TV Senado
O ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi preso na manhã desta sexta-feira, por determinação da Justiça Federal. Além de cumprir o mandado de prisão preventiva na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal deve fazer buscas na casa dele, apontado pelas investigações como operador do PSDB.
Souza é acusado de desvio de dinheiro na obra do Rodoanel. Ele responde aos crimes de formação de quadrilha, peculato e inserção de dados falsos em sistema público de informação.
A força-tarefa da Lava-Jato em São Paulo ofereceu denúncia contra Souza, José Geraldo Casas Vilela e outras três pessoas por terem desviado recursos, em espécie e em imóveis, entre os anos de 2009 e 2011, no total de R$ 7,7 milhões (valores da época).
O dinheiro era destinado ao reassentamento de pessoas desalojadas pela Dersa, empresa rodoviária do estado de São Paulo, para a realização das obras do trecho sul do Rodoanel, o prolongamento da avenida Jacu Pêssego e a Nova Marginal Tietê, na região metropolitana de São Paulo.
 

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