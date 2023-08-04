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No Pará

PF prende fazendeiro que ameaçou 'dar um tiro' em Lula

Prisão ocorre antes de viagem do presidente programada para Santarém, na próxima semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2023 às 05:34

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 05:34

A Polícia Federal prendeu o fazendeiro paraense Arilson Strapasson na tarde desta quinta-feira, 3, por ameaças ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O fazendeiro teria dito que ia 'dar um tiro' em Lula e chegou a tentar descobrir o hotel em que o presidente se hospedará em Santarém para a Cúpula da Amazônia, marcada para ocorrer entre 4 e 9 de agosto.
Segundo nota da Polícia Federal, o fazendeiro teria proferido ameaças ao presidente enquanto comprava bebidas em uma loja nesta terça-feira, 2. 'Enquanto realizava a compra, o homem teria dito que daria um tiro na barriga do presidente e perguntado aos presentes se sabiam onde ele se hospedaria quando fosse ao município'.
O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, durante coletiva à imprensa, em Bruxelas, na Bélgica
O fazendeiro teria dito que ia 'dar um tiro' em Lula (foto) e chegou a tentar descobrir o hotel em que o presidente se hospedará Crédito: Ricardo Stuckert/PR
Uma das testemunhas do ocorrido realizou uma denúncia que levou a abertura de inquérito e, na tarde desta quarta, à prisão de Strapasson.
De acordo com a PF, o suspeito ainda teria dito aos policiais que participou dos atos golpistas de 8 de janeiro e que invadiu o salão verde da Câmara dos Deputados. Além disso, teria participado de manifestações em frente ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção em Santarém por 60 dias e que financiou a manifestação com R$1.000,00 todos os dias.
Ao Estadão, o Mistério da Justiça confirmou a prisão e compartilhou que o fazendeiro responderá ao artigo 15, da Lei nº 1.802/1953, por 'incitar publicamente ou preparar atentado contra pessoa ou bens, por motivos políticos, sociais ou religiosos'. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos.
Além disso, também deve responder ao artigo 147 do Código Penal: 'Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Neste caso, é reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa.
De acordo com a agenda da Presidência, Lula deve chegar em Santarém na tarde desta quinta-feira, 4. Outras autoridades, como ministros de governo e ministros do STF, também participação dos eventos da Cúpula.
Em suas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que 'mesmo após o fracasso dos atos golpistas de 8 de janeiro, ainda existem pessoas que ameaçam matar ou agredir fisicamente autoridades dos Poderes da República'. "Isso não é 'liberdade de expressão'", reiterou.

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