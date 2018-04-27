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Inquérito dos Portos

PF pede mais 60 dias para investigar Temer

Pedido foi feito no âmbito do inquérito sobre suposto favorecimento da empresa Rodrimar com a edição do Decreto dos Portos

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 23:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 23:55
No âmbito desta investigação, o presidente teve seu sigilo bancário quebrado por determinação do ministro Barroso Crédito: Alan Santos
A Polícia Federal pediu mais 60 dias para investigar o presidente Michel Temer no âmbito do inquérito dos portos. O pedido depende de parecer da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e do ministro relator, Luís Roberto Barroso. As informações foram divulgadas pela repórter Camila Bomfim, da GloboNews, e confirmadas pelo Estado.
O inquérito, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, apura se a Rodrimar, empresa que opera no Porto de Santos, foi beneficiada pelo decreto assinado pelo presidente em maio, que ampliou de 25 para 35 anos as concessões do setor, prorrogáveis por até 70 anos.
> Temer covoca parlamentares para aprovar PL de recursos financeiros
Além do presidente, são investigados Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor de Temer e ex-deputado federal, e Antônio Celso Grecco e Ricardo Conrado Mesquita, respectivamente, dono e diretor da Rodrimar. Todos negam irregularidades.
No âmbito desta investigação, o presidente teve seu sigilo bancário quebrado por determinação do ministro Barroso.

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