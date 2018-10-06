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COMPROVA

PF não apreendeu van com urnas eletrônicas adulteradas

Procurada, a polícia informou que não há registro de uma ocorrência do tipo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 00:37

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 00:37

É falsa a informação de que a Polícia Federal (PF) fez uma apreensão de uma van com urnas eletrônicas adulteradas e que a Rede Record noticiou isso, como indica uma mensagem que passou a circular no WhatsApp.
As informações foram checadas pelo projeto Comprova. Verificaram e concordaram com a verificação jornalistas de revista piauí, Estadão, Folha de S. Paulo, UOL e Gazeta Online.
PF não apreendeu van com urnas eletrônicas adulteradas Crédito: Reprodução
O boato afirma que, dos 152 equipamentos que teriam sido confiscados, 121 estariam "preenchidas com voto para o Haddad com pelo menos 72% dos votos".
Procurada, a PF informou que não há registro de uma ocorrência do tipo. No site da instituição, também não existe qualquer referência a recolhimento de urnas eletrônicas.
Buscas no site da Record TV e no portal R7 não indicam nenhuma matéria recente sobre apreensão de urnas eletrônicas. Outros veículos de imprensa também não reportaram nenhum caso como o descrito na corrente.
O site e-farsas e a campanha do PT também desmentiram essa peça de informação.

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