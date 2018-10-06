É falsa a informação de que a Polícia Federal (PF) fez uma apreensão de uma van com urnas eletrônicas adulteradas e que a Rede Record noticiou isso, como indica uma mensagem que passou a circular no WhatsApp.

As informações foram checadas pelo projeto Comprova. Verificaram e concordaram com a verificação jornalistas de revista piauí, Estadão, Folha de S. Paulo, UOL e Gazeta Online.

PF não apreendeu van com urnas eletrônicas adulteradas Crédito: Reprodução

O boato afirma que, dos 152 equipamentos que teriam sido confiscados, 121 estariam "preenchidas com voto para o Haddad com pelo menos 72% dos votos".

Procurada, a PF informou que não há registro de uma ocorrência do tipo. No site da instituição , também não existe qualquer referência a recolhimento de urnas eletrônicas.