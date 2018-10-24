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Ministério da Segurança Pública

PF já abriu quatro inquéritos para investigar ameaças a Rosa Weber

Ao todo, já são mais de 2 mil inquéritos para apurar crimes eleitorais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 17:53

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 17:53

Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse nesta quarta-feira (24) que, até terça (23), a Polícia Federal (PF) já abriu 2007 inquéritos para investigar supostos crimes eleitorais, entre eles quatro para apurar ameaças à presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber. Um deles foi instaurado para investigar ameaças feitas por um coronel da reserva do Exército em vídeo na internet.
Jungmann não soube dizer quantos casos eram relativos a "fake news" (notícias falsas). A PF é ligada ao Ministério da Segurança Pública. Sobre os autores de ameaças a Rosa Weber, que também é ministra do STF, ele disse:
"Todos estão identificados. Eu quero lembrar uma vez mais: não existe impunidade, não existe anonimato na rede. A Polícia Federal chegará no Brasil ou fora do Brasil a quem cometer crimes na internet. E o preço a pagar é caríssimo".
O ministro e o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, assinaram um convênio em que o Ministério da Segurança Pública repassou R$ 20 milhões para o CNJ. O objetivo é fortalecer medidas de monitoramento de presos, desafogando o sistema penitenciário em casos de crimes menores.
Em discurso no evento de assinatura do convênio, Toffoli disse que o monitoramento de uma pessoa custa R$ 600 mensais, enquanto manter um preso em regime fechado custa R$ 3 mil por mês.

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