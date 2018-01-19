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Crime de fraude

PF investiga suspeita de plágio no Enem

Federais cumprem mandado de busca e apreensão em Salvador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 12:36

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 12:36

Uma vez confirmadas as suspeitas, o investigado deverá ser indiciado pelo crime de fraude em certame de interesse público Crédito: Foto: PF
A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira, 19, um mandado de busca e apreensão em Salvador, no endereço de um suspeito de fraude ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Em nota, a PF informou que a banca responsável pela correção das provas identificou em 5 de novembro de 2017, ao realizar a prova de redação  cujo tema era Desafios para a Formação Educacional dos Surdos  que o candidato investigado plagiou, ipsis literis, a sinopse do livro Redação de Surdos: Uma Jornada em Busca da Avaliação Escrita, da autora Maria do Carmo Ribeiro, disponível em sites da internet.
A partir da comunicação da suspeita à Polícia Federal foi instaurado inquérito
e solicitado à Justiça Federal a expedição do mandado de busca. O objetivo, segundo a PF, é localizar elementos de prova que levem ao esclarecimento completo da fraude e à identificação de outras pessoas eventualmente envolvidas.
Uma vez confirmadas as suspeitas, o investigado deverá ser indiciado pelo crime de fraude em certame de interesse público, previsto no artigo 311-A do Código Penal, cuja pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

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