PF investiga propina em Belo Monte na 49ª fase da Lava-Jato

PF Crédito: Reprodução | Sindicato dos Delegados da Polícia Federal

Policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão em na manhã desta sexta-feira em em São Paulo e no Paraná, como parte de uma operação que investiga o pagamento de propina para políticos na construção da Hidrelétrica de Belo Monte. Chamada de Operação Buona Fortuna, esta é a 49ª fase da Lava-Jato.

Segundo a PF, as investigações identificaram "modus operandi semelhante ao já investigado nas demais fases da Lava Jato", que consiste no pagamento de "vantagens indevidas a agentes públicos e políticos por parte de consórcio de empreiteiras diretamente interessado nos contratos" de Belo Monte.