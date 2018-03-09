PF investiga propina em Belo Monte na 49ª fase da Lava-Jato

Policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão em na manhã desta sexta-feira em em São Paulo e no Paraná, como parte de uma operação que investiga o pagamento de propina para políticos na construção da Hidrelétrica de Belo Monte. Chamada de Operação Buona Fortuna, esta é a 49ª fase da Lava-Jato.
Segundo a PF, as investigações identificaram "modus operandi semelhante ao já investigado nas demais fases da Lava Jato", que consiste no pagamento de "vantagens indevidas a agentes públicos e políticos por parte de consórcio de empreiteiras diretamente interessado nos contratos" de Belo Monte.
Os mandados judiciais foram expedidos pelo juiz Sergio Moro. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Curitiba, três em São Paulo, um em Jundiaí e outro no Guarujá.